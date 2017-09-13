自由廣場》專案教師？少子化之高教哀歌

◎ 林梵文

看見科技部為響應政府推出之「前瞻基礎建設」及「產業創新領域」等政策推動，呼應海外人才歸國的期待，編列高額經費打造「海外人才歸國橋接方案」。反觀國內因少子化，教育部預估，至二○二三年，大學新生入學人口僅剩十七萬，若有六十校退場，恐有一萬兩千名老師失業，教師的工作權將受到影響，這些花了大半時間、青春取得博士學位，正值黃金時期的教授，好不容易取得教職，是大家眼中的「人生勝利組」，即將面臨失業的窘境。

這段期間，大專院校不斷提高兼任教師比率以降低「人事成本」，為了避免減班、招生不足後教師人力疏除的成本，更大量進用一年一聘的「專案教師」，能聘「講師」就不用「助理教授」。「專案教師」一週工時最少四十小時，除了基本授課鐘點外，還需負責「職員」的業務，十八般武藝拚招生、辦活動、帶競賽、寫產學案等，如此一來，如何全心投入教學與研究？「專案教師」也經常成為主管安插人力角力的對象，一年一聘之方式，更讓「專案教師」默不作聲、不敢爭取自身權益，只要主任認為不適任，就可成為不續聘的理由，成為少子化的犧牲者。這些年看到高教體系中，私人任用的比率也愈來愈高。

在政府高喊「前瞻基礎建設」的同時，花費高額經費歡迎海外人才歸國，反觀國內眾多博士、流浪教師找不到工作，學校教職工作隨時不保，造成台灣高教人才斷層及高教就業市場黯淡的景象，十分諷刺！難道執政者都沒看見？何不將高額的「海外人才歸國橋接方案」經費，用來好好改善學校制度，協助老師安心工作，從教育著手增強國力。

（作者現任私立大學教授，新北市民）