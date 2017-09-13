自由廣場》一場由中共主導的鬧劇

◎ 鄭文翔

近年來，中共陸續將其看不見的黑手伸向各界，不論是香港銅鑼灣書店的桂民海、林榮基等人被跨境拘捕，瑞典ＮＧＯ志工Peter Dahlin被拘捕後遭驅逐出境，或是李明哲的「顛覆國家」事件，都沒有看到如中共所言「危害國家安全」、「顛覆國家政權」等具體事項，有的只是中共依其所欲進而編造出誇張的犯罪「事實」。可以說，只要有一丁點不同於中共的統治思想，當這條辮子被中共發現後，要不要羅織入罪，一切只看中共願不願意，而不是當事人或相關人士、組織，甚至國家能夠左右其意志的。

今年（二○一七）年一月一日，中國開始實行「境外非政府組織境內活動管理法」，對於非政府組織在中國境內的組成、運作、監督等各項規範，都做了明確而嚴格的規定。許多在中國內部爭議性仍高的組織，例如與人權、環保或愛滋病相關的，都或多或少擔心自己哪一天會被「殺雞儆猴」。不過，在網際網路無遠弗屆的今時今日，中共所欲控制的，除了檯面上下這些可見的組織外，網路世界中的可疑份子，其也欲全面掌握。以李明哲案為例，中共即是指控李明哲在網路群體散布顛覆國家政權之言論，並進行串聯勾搭，從事危害國家安全之舉措，進而秘密逮捕並拘禁他。中共長期以來對網路的控管方式，常為身處自由民主開放國度的外界所詬病，然而，其經濟實力與上升的國力，又使得外界對其踐踏人權的事例噤若寒蟬，不多加以批判。

簡言之，一個是身處聯合國人權理事會內、卻常常做出違背人權舉動的世界大國；一個是過去八年仰人鼻息、難以割捨這段特殊關係，卻又自詡為民主開放人權意識高漲的國度。兩個不同意識形態卻又關係密切的地方，該如何處理糾纏於其間的種種議題，實是雙方政府必須重視與花費更多時間去研究的。這些問題並不會因為中共容許海基會多位人員入境並參與旁聽、或其可能遭到輕判，就視為兩岸融冰的象徵而消散，反而更應該正視，在中共取得主導權與優勢地位的現在，台灣該如何自處？倘若無法研究出有效應對的方法，則台灣一步步被中共侵蝕、香港化的可能性也就愈來愈高。

（作者為政治大學博士候選人，台北市民）