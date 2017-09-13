自由廣場》柯文哲的勇於內鬥

◎ 黃惟冰

李明哲十一日在中國公開「被認罪」。對此，柯文哲表示，「雙方民眾的價值觀差太遠，中國應該要思考」。然而，對比柯評論台灣內部事務時的砲火四射，此番說法不僅畫錯重點，也未免太「溫良恭儉讓」了。

首先，眾所皆知的是，李明哲案不論是犯行內容、起訴要件、訴訟過程，乃至於日後的宣判結果，全部都是中共操控下的司法戲碼，與「中國民眾」根本毫無關係。更別提絕大多數的「中國民眾」，也都是中共司法機器下的被害者，兩者豈能混為一談。

其次，所謂「價值觀的差距」，顯然是避重就輕的說法。柯文哲平日快人快語、毫無顧忌，此時怎麼會講不清楚，中共對於法治、人權與自由的漠視及踐踏，才是癥結。說穿了，中共的問題不在於跟台灣的價值觀有所差距，而是跟許多的普世價值都背道而馳。

事實上，在過去的幾個月，從前瞻基礎建設內容、台北車站聯合防災中心設置、基隆輕軌台北市端站點選擇、世大運開幕式維安究責，再到颱風假的標準，對內，柯文哲事事直言不諱、旁若無人。但，讓人不解的是，為何一扯上中共，卻又變得如此謹言慎行、拐彎抹角？

最後，柯文哲曾說，「兩岸一家親總比一家仇好」，但今天身為台北市民的李明哲卻受到中共視如寇讎的對待，柯要如何自圓其說？又可曾為李仗義執言過隻字片語？

（作者曾任智庫研究員，高雄市民）