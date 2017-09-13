自由廣場》〈林保華專欄〉「文明」流氓踐踏李明哲

北京審判台灣公民李明哲的大戲終於開場。正如李明哲太太李净瑜與許多台灣人所預料的那樣，就是「被認罪」的戲碼。因此李太太事先已代李明哲向全民致歉。對此我們也非常理解，劉曉波被謀殺，就是不認罪的下場。

照理，把戲事前被揭穿後，中國應該緊急換一套劇本演出，可惜黔驢技窮，實在沒有其他劇本可以替代他們這種流氓行徑，只好循例演出。流氓喉舌《環球時報》硬著頭皮說，這是「教台灣人自覺遵守大陸法律」。可是他們怎麼忘記了，如果這是事先安排好的公開課程，為何今年四月還找了國民黨的李俊敏私下與李净瑜接觸要進行暗盤交易而被嚴詞拒絕？到底是教育還是交易？

中國政府對本國人、香港人、包括台灣人在內的其他外國人，都是用這種綁架後再被認罪的戲碼，把這種土匪流氓行為合法化，所以李净瑜事先就說，那個場所不是法庭，一語道破共產黨的「法治」已經用到臭不可聞的遮羞布，可是居然還在那裡念念有詞、自鳴得意，實在可笑又可悲。

在事先安排好的李明哲供詞中，最可笑的就是李明哲感謝當局「文明辦案」。原來這就是五千年的中華文明？台灣沒有這種用詞，明顯是當局要他說的，顯示中國政府的色厲內荏，欲圖洗脫土匪流氓的秘密綁架與秘密關押一百七十七天的行為。接下來，當局還要對李明哲進行宣判，我們還可以繼續見到中國政府的「文明」行為。

就此，一位日本網友說得好：「民主最大的敵人就是中共。」日本人過去被喻為「經濟動物」而少理地球上的人權事務，如今在流氓國家的壓逼下，不但修憲，也得關注人權事務，這是流氓國家要把他們的價值觀推向全球引來必須的反彈。

「我們都是李明哲！」的確，我們每個人哪天都可以成為被綁架、被認罪、被踐踏的李明哲。因為我們的價值觀阻擋了共產黨的擴張。可惜，許多西方國家的政客至今還沒有認識到共產黨用他們的價值觀赤化全球的險惡用心，或只看到他們的軍事擴張，而沒有看到用經濟手段進行擴張與收買外國政客的骯髒手段；以及用「文化」把自己的流氓軀體穿上西裝與旗袍而裝扮成紳士淑女，以及大量滲透到西方國家的中國第五縱隊。工商業的高度發展，讓金錢的地位越來越重要，導致民主價值的萎縮與衰退，這是非常大的危機。

做為西方陣營一員的台灣，面對中國第五縱隊的顛覆活動，幾近束手無策；對明確的共諜輕判八個月刑期更是不可思議，難道維護台灣國安與社會秩序的司法體系裡沒有共諜活動？

（作者林保華為資深時事評論員；http://blog.pixnet.net/LingFengComment）