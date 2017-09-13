自由廣場》Ngarux na Tayal 熊人談白狼

◎ 歐蜜‧偉浪

前些時候，全國媒體為世大運吉祥物「熊讚」本尊遭起底及失業引發熱烈討論，認為「當角色真實性被打破，之前營造的所有動人故事全都被認為是假的，人們也不再被感動，若操偶師曝光，即成了熊讚的送行者」。看得出台灣這一隻黑熊，在實況需求中不斷被消費，待激情過後，台灣黑熊又被台灣人視為普通、廉價，進而忘了牠們的存在。

二○○八年十二月二十三日，中國贈送兩隻貓熊給台灣政府；二○○六年，中國全民為這兩隻貓熊票選命名政治意味極濃的「團團」、「圓圓」。中國及台灣媒體高度關注「團團」、「圓圓」一舉一動之際，台灣國內提出「台灣黑熊土生土長，最能代表台灣本土文化的台灣黑熊，理應受到更多關注才對啊！」國內有不同聲音質疑所謂台灣黑熊最能代表「台灣本土文化」，到底是什麼樣的文化？又是誰的文化呢？

布農族稱台灣黑熊為tumaz，意思正是「孔武有力的大英雄」！據說，台灣黑熊曾跟布農族一起對抗敵人和野獸，雙方甚至締結盟約，和平居住在玉山山脈並共同防守敵人。泰雅族稱熊為Ngarux，象徵勇猛、無畏的意思；在Tayal（泰雅）族的世界裡，如何成為「真正的人」，是一生努力追求的目標，男女老少以身為Tayal族人為榮為傲，這一份高度的認同，甚至願意為族人犧牲生命在所不惜的高貴精神，維繫整體Tayal族至今不滅，因為Tayal是「人」的意思。許多台灣原住民族如Bunun（布農）、Seediq（賽德克）、Saou（邵）、Cou（鄒）、Tao（達悟）等名稱，都是「人」的意思。可以想見，台灣原住民族每一個靈魂深處，以台灣各族群母體文化、歷史及時空環境中，孕育出屬於台灣這塊土地「真正的人」生存重要的目的。

根據十日自由電子報即時新聞報導「中華統一促進黨孔子紀元2568年族群融合豐年節」，主持人「白狼」張安樂身穿原住民傳統服飾在活動中提到，大家都是中國人，原住民也是中國人，原住民也是「儒家」「華夏文化」的一部分。張安樂先生對台灣原住民的歷史背景明顯無知，台灣原住民族屬南島語系民族，有學術界認定南島語系的發源地就在台灣，所以台灣原住民與華人絲毫沒有任何關係。若張安樂先生到原民部落分享所謂華夏文化，那是你的自由，但不要輕易扭曲原住民族的歷史與文化。若張先生有慧眼能理解、欣賞、認同台灣原住民族文化之美，也歡迎您歸順成為堂堂正正的南島原住民族。

Ngarux na Tayal泰雅族稱「熊人」，意思是勇猛、無畏的「真人」。目前台灣最需要這一股認同族群、認同台灣，即使環境再惡劣也毫無畏懼，勇敢承擔，如同台灣熊的爆發力與氣勢。如果台灣兩千三百萬人民，要成為有尊嚴的──真人，必須具備Ngarux na Tayal（熊人）的勇猛與無畏精神。

（作者為台灣基督長老教會總會幹事）