自由廣場》評香港教育大學民主牆事件

◎ 葛雋

這幾天香港頗不平靜。負責國民教育的大推手、防止自殺委員會委員的教育局副局長蔡若蓮兒子跳樓自殺，很多網民都幸災樂禍。這天，教育大學的民主牆有人貼出「恭喜蔡匪之子魂歸西天」標語，居然被當局認為「大逆不道」，遭到來自四面八方的輿論攻擊。從特首到教育局長，從校董會主席到大學校長，從建制派議員到過氣政客，一個個跳出來替副局長打抱不平，大肆批評那些表示「興高采烈」的網民「冷血」和「冒犯」。不僅校內的中國留學生，還有來自深圳的大叔大媽，紛紛在校園集會示威，令人感覺香港似乎正掀起一場文革式的批鬥運動，非得把有關人士鬥倒鬥臭不可。

很顯然，這是一次自上而下、有組織有計畫的行動，其目的表面是為副局長蔡氏「伸張正義」，骨子裡卻是替如火如荼的國民教育洗腦工程保駕護航，最終目標則是摧毀香港的言論自由和民主法治。

人們記憶猶新，不久前，同樣是擔當國民教育重任的教育局局長吳克儉，先後死了老母和妻子，當時互連網同樣是一片叫好，「熱烈地彈琴、熱烈地歌唱」此起彼落，鋪天蓋地。然而，那時未見任何高官走出來譴責，也沒有輿論出來吐一句「禍不及妻兒」。為什麼今日上面卻對蔡若蓮喪子被辱事件如此偏愛關懷保護呢？一句話，吳局長不屬「自己人」，而有紅底的蔡氏才是。面對社會反對國民教育的強烈呼聲，中共生怕蔡氏因此精神崩潰而劈炮求去，令洗腦工程無法推行而功虧一簣，所以非得由行政長官出面給大學校方施壓不可，於是乎，堂堂大學校長在鏡頭前眼泛淚光向蔡氏致歉的荒唐一幕出現了，校方還把民主牆的CCTV影帶截圖給了某傳媒，供大眾在網上聲討。

無獨有偶，兩天後，同樣的大學校園、同樣的民主牆、同樣的「恭喜劉曉波歸西，祝賀劉霞被軟禁」標語被人貼出，對此令人髮指的內容，我們的大學校長和校董會主席卻不吐一言，也不再提供相關閉路電視畫面。請問，這對於被批鬥的網民公道與否？相信社會自有評論。

言論自由亦即思想自由，這是香港不可動搖的核心價值之一。正如某社會賢達所云，言論自由就是言論自由，沒有什麼涼薄不涼薄，沒有什麼底線不底線的。你若認為冒犯或誹謗，可以訴諸法律。過去沒有互連網，人們只能把自己的想法私底下互相交流，或者一個人靜靜默想，心裡想說什麼就說什麼，想罵誰就罵誰，誰也管不著誰。如今有了互連網，我手寫我心，抒發自己的心情感受，有何不可？何罪之有？

請別忘了，這裡是香港！

（作者為香港籍退休教師、作家）