自由廣場》美國會再反對台灣核武發展嗎？

川普施壓中國的王牌

◎ 陳世民

在北韓核危機持續惡化下，韓媒報導：川普政府已告知中國，如果不對北韓施壓，將考慮任由南韓和日本發展核武，其骨牌效應也可能使台灣跟進，這的確是中國最擔憂而可對其施壓的王牌。倘若一九八八年台灣秘密發展核武的張憲義事件出現於日後可能核武擴散的東北亞，美國仍會阻止台灣嗎？或將改採「以色列模式」默許，以強化台灣自身的嚇阻能力，減輕為了避免台灣被中共拿去所須付出的代價呢？

近來北韓核武發展快速，其核彈不久便可攻擊美國，南韓民調多次顯示，六成以上不相信美國核保護傘，並支持南韓發展核武。另外，美國擔心的更大核武威脅是中共，依美國官方報告，十五年內，中共可有百枚以上核彈可攻美國。一九九六年台海飛彈危機時，中共便曾放話：不相信美國對台北的關切勝過於洛杉磯。

張憲義事件出現於冷戰時期，當時美國力阻的原因有二：一是不相信中共有能力及意願打台灣。冷戰時，中共軍力尚弱，難以犯台，亦無力應付蘇聯威脅，需要美國的間接保護，則無意願打台灣而得罪美國。但今日中共顯然已非無此能力及意願了。二是怕刺激東北亞核武擴散骨牌效應，畢竟此區所有非核國，不論是南、北韓、日本及台灣，皆有能力在短期內發展核武，且均曾被懷疑有此意願。然而今日此骨牌已被北韓推倒，不止南韓，日本安倍兩次任首相都曾重申：日本發展一小型防衛性核武，並不違反非戰憲法。假使所有東北亞國家均核武化了，美國會再反對台灣跟進嗎？

面對中共軍力快速成長的威脅，台灣單靠傳統武力，日益令人感到難以防衛及嚇阻中共攻擊。多位國防部長亦曾言台灣只能擋住二至四週，但之後呢？美國的安全承諾能依靠嗎？美國民調向來不到兩成支持美國為了台灣和中國打仗。然而，美國應該也不希望見到台灣被中國拿去，以致得以突破第一島鏈挑戰其海權。則在目前新局勢下，可能也只能默許台灣強化自身的獨立嚇阻實力。

（作者為台灣大學政治學系副教授）