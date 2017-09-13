社論》教育也需要轉型正義

二○一五年七月，北區反課綱高校聯盟發言人林冠華輕生，當時蔡英文表示無比哀痛和不捨；她呼籲執政者撤回爭議課綱，否則民進黨若重返執政將改正錯誤；就職典禮，還為林冠華保留一個座位。然而，日前教育部召開課程審議會，對於高中國文的文白比例爭議，教育部長潘文忠以曖昧的「回歸專業」取代積極作為，結果最後決議比例定為四十五至五十五％。這是不是馬英九課綱的勝利？小英政府有沒有改正馬政府的錯誤？

教育部消極退避的「回歸專業」，顯然是基於教育行政管理，避免引起教學現場的教師反彈。但是這樣的做法，對於高喊轉型正義的小英政府何其諷刺？一年多來，改革進步響徹雲霄，但是教育領域的轉型正義文風不動。原因很簡單，因為小英政府的教育部長，腦中只有教育行政，沒有教育內容，所以對黨國時代的教育遺毒麻木不仁。進一步來看教育現場，公民力量推上歷史舞台的小英政府，任務是把教育從學校行政為中心，改正為以學生為主體；教育的目的，從洗腦學生改正為激發學生的潛能。正常國家，本應如此。

對某些人而言，也許文言文，亦即古代中國的語文，對他們有豐富作用。只不過，某些人樂在其中，並不代表多數人需要，現代人需要的是現代語文。當今，與世界溝通最有效的語言當屬英文，即使在華人世界溝通也是要以現代語文而不是古代的文言文。學那麼多文言文要跟誰溝通？文言文比例之高，學生上課苦不堪言，升學考試食古不化，事過境遷反而成為心理上的陰影，一旦脫離升學考試更不想接觸文言文。文言文派難道沒有想過這種反作用嗎？還是他們別有用心，就是希望學生繼續接受洗腦，在他們幼小的心靈中植入某種政治晶片？

太陽花學運，反課綱運動，一再顯示現在的年輕世代，已經不甘於乖乖接受洗腦，而是對巨變中的世界別有一番感知。「為人師表」者，為什麼不時批評他們缺乏競爭力，卻堅持要他們學那些沒有競爭力的課程與內容？千百年前的文言文，無法解決他們所面臨的問題，就業、低薪、晚婚、少子、南北失衡、東西隔離、城鄉差距、世代剝奪、貧富世襲等等，哪一篇文言文提供了解決方案？文言文比例，四十五至五十五％，對於學生的創新能力，是正是負不問可知，反課綱風潮，便是年輕世代的答案。如今，宣稱要改正馬政府錯誤的小英政府，竟然繼續在執行馬政府的錯誤。此情此景，不得不令人納悶，剛剛完成的內閣改組，到底是誰把潘文忠這個「人才」留下來的？

轉型正義，不單要理順政治象徵符號，更要理順人民實質生活，一如國策顧問黃天麟提醒的經濟轉型正義，教育也需要轉型正義。教育是黨國體制的重要環節，台灣從一般學校到軍事學校，至今仍充斥著黨國幽靈，抗拒改革進步。文言文，牽涉到一些人的現實利益，以及他們的意識形態。在教育尚未轉型正義之前，奢談課綱爭議「回歸專業」。話說回來，所謂文言文的勝利，積極動員者也不要高興得太早。企圖以文言文偷渡意識形態，極有可能會使台灣的年輕世代，因為厭惡文言文而厭惡它所夾帶的意識形態。在意識形態的世界，直線難以到達的目標，往往會意外地曲線完成。

現代的語文教育，除了極少數好古之士以外，目的都不是與過去對話，而是與現在對話，與未來對話；而且，是由學習互為主體的溝通，而非由上而下的思想霸凌。文言文能否承擔此一功能，學成畢業進入社會的人都心裡有數，正在學校的年輕世代普遍抗拒文言文，也顯示他們對文言文能否學以致用存有隱憂。賴院長在台南市長任內，曾推動第二官方語言，也就是提高英文的普及地位，想必他不會是文言文的鼓吹手。問題是，賴院長新上任，潘文忠就給他出一道難題。而這件事也似乎預告，新閣揆與舊閣員的磨合，未必是想像中的無縫接軌，賴院長必須緊盯重大政策，以免形象遭到折損。