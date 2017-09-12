自由廣場》《金恒煒專欄》拿年輕的血澆灌僵死的中國魂

文言文已是死文字了，而且死透透活不過來了；既沒有人寫，又沒有人用，更沒有人讀，不然坊間為什麼要出版各種各類經史子集的白話譯本？其實這些白話譯本不見得可靠。胡適稱讚他的學生傅斯年文言文比他讀得多、讀得好，但是傅斯年早說：經典是不能讀的！他說教師拿自己半懂不懂的東西教學生，又不能實話實說「不懂」或「尚無人真正懂得」，自欺欺人或亂作解釋，豈不是形同以學校為行詐的練習所。

文言文不是不能學，但那是專家之學；學了一家，皓首能不能懂？還未可知。更何況《左傳》專家不見得懂《尚書》，老子、莊子等的子學專家不見得懂《尚書》、《禮記》等經學，甚至唐詩、宋詞，也不是一學就通。中學生再多讀十篇、二十篇甚至百篇文言文，連古漢文的門檻都不一定跨得過去。支持文言文的七位中研院院士，敢捫心自問自己懂多少文言文？

問題是，明明死文字，「教團」為何非要力推不可？最赤裸裸的表白，出於中山女中某位退休老師毫不掩飾的話：「少了文言文就不是中華民族！」另一位學生家長更直白：「學生文言文能力一代不如一代，如何宣揚中華文化！」而忝列中研院院士的曾永義也表示，文言文是「民族文化」的基石。另一位院士王德威則認為，反文言文的是意識形態作祟；更叫人拍案的話是下面一段，他認為一旦文言文比例下降，就會造成中產階級家長把子女往補習班送，使非菁英家庭學生無力競爭而受害。那麼解決階級不平等的最好辦法，不就是取消文言文！把階級問題張冠李戴地亂比一番，用文言文說：「不知其可也。」

中國國民黨新任主席吳敦義──據說是學歷史的──舉出一○七字的《禮記》禮運大同篇做為文言優越的證明；不過，另一位國民黨黨人黃大洲則說是一○八字。區區幾字，兩人都有出入，還敢多嘴？好罷，約兩千年前的一○七字好懂，那麼不到百年的十四個字，請吳敦義解一解。上古史學家夏曾佑送梁啟超的詩中有兩句：「帝殺黑龍才士隱，書飛赤鳥太平遲。」比白話文簡潔、好懂？連魯迅都不解。

文白之爭，白話文全勝，一九二○年代勝負就判定了。不過，過去是語文之爭，最多涉及文化霸權；今天不止，還更上層樓，擔負起中華文化存亡的責任。說得更直接一點，就是用年輕人的青春之血澆灌僵死的中國幽魂。誰意識形態？誰為學生？可憐的是，中華文化竟要靠欺壓中學生來救！老實說，死定了。

文言派大勝，是利用課審制度的漏洞，把中學生往死裡打。立委管碧玲認定是違法議決，不但弱化決議的正當性，也傷害了民進黨的執政價值。那麼不只行政院長賴清德要出面處置，立法院更不能坐視。

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）