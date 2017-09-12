自由廣場》潘文忠這個文言文部長

◎ 王伯仁

十二年國教普通高中國語文領域課綱文白比例，經過冗長爭議，最後通過「研修小組」草案，文言文比例調整為四十五至五十五％，其他四案再調降修正案盡墨。但據在場課綱委員表示，明明現場贊同再調低的意見占絕大多數，表決結果卻是維持研修小組的修正案，不做變動。老實說，這是賴清德接閣揆以來，第一件事關重大而被「洗臉」的事。

現場絕大多數人贊同再降低文言文比例，結果卻紋風不動？仔細探究，居然是中了類似「鳥籠公投法」或過去「選罷法」相關的「陷阱」，那就是「不表示意見就等於反對」，公投法不去投票即反對公投命題，選罷法之罷免案不去投票，等於反對罷免。日昨課綱大會採「絕對多數」決，再降低文言文比例需在場過半數同意才能通過，否則即否決，通通否決後，卻維持研修小組的修正案，不必表決，成為「霸王案」而決定。

但如再針對研修小組的修正案「表決」或「反表決」呢？也不見得通過，問題就在主持大會的教育部長潘文忠的「議事技巧」，他顯然有意維護研修小組的修正草案，所以「護航」霸王修正案過關；其二，教育部相關代表在表決時多「棄權」，等同代表教育部長的「意向」傾向中立，而中立即表示反對文言文再降低，所以造成日昨結論。

文白之爭，暴露保守反動思想的根深蒂固，潘文忠不察，怎麼領導教育改革現代化？

（作者為資深新聞工作者）

◎ 紀安秀

教育部十日召開課程審議會，教育部長潘文忠致詞時呼籲與會代表回歸專業、審慎思考、結成共識，最後決議「高中國文文言比例訂為四十五至五十五％」，與國家教育研究院課程研究發展會草案一致。許多高中教師給予肯定，認為對現階段教學干擾最小、活化教學相較文白比例更重要，媒體則報導「文言文派大獲全勝」。

國語文應該承先啟後、繼往開來，兼顧白話文及文言文學習，當然有其必要，但文言文早已不符合現代化的文學表現，更非社會上通用的語言表達模式，實在不宜與白話文等同比例。文言文比例占半數，顯然違反「比例」原則，亦缺乏實質的公平正義。

其次，國語文教師雖強調活化教學，但仍脫離不了用白話文解釋文言文的窠臼，若是如此，何不與時俱進增加現代文學的教學，同樣可以達到文言文所欲表述的意涵，配合生活實用性，也不至於只為了應付考試。

課審會成員的專業，有無偏袒之虞，應該也有疑義，因為輿論及學生針對文白的攻防相當激烈，如果沒有學生與會或大規模調查學生的意見，就讓學生派大輸，恐非教育之福。

（作者為家管）

◎ 曾家珍

課審會通過調為四十五至五十五％，十二年國教普通高中國語文領域課綱文白比例需否大降，引發爭議，支持與反對學者爭論戰火不休。其實，學生頭痛文言文的是，將來大學指考國文的成績，會影響人生前途；如果把學校的教學與指考分開考慮，在學校授予全貌文白比例的國文教育，而指考時命題則降低文言文比例，或依科系別而有不同國文試卷，文科系組文言文比例高一些、理科系組文言文比例少一些，則可兼顧學生學習與實用問題。

（作者為藥師）

◎ 高泉益

減少古文比例已是社會共識，但教育部召開的會議，竟作成維持原比例的決議，令人覺得不可思議。這個重大的語文教學政策，就由這幾個人決定，是否恰當？

我們的教育界顯然還是食古不化，才會拘泥於古文教學。討論事情往往必須先從定義開始，若不先限定語文教學的目的，就會天馬行空，得不到具體而有效的結論。

只要我們環顧周遭環境，就會發現，在語文的表達能力上，問題很大。比如說，我們的警察在案件發生後，面對媒體鏡頭，普遍都詞不達意，不能簡明扼要陳述，能在公開場合流暢表達的人很少，面對這種現象，我們還能墨守成規，對語文的教學不思改進嗎？

語文的教學可以分成兩個層面，一個是公的層面，一個是私的層面。所謂公的層面就是國民表達能力的培養或訓練，這是國家教學的目的與責任；而私的層面，就是指個人的文學修養，要達到什麼程度，是個人的事。

如果事先能定義語文教學的目的及政府教育政策的宗旨，再來規劃教學的內容，相信會比較實際。政黨輪替後的教育部，應在教育政策上有新的思維。

（作者為台北市民）