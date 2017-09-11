自由廣場》（澄社評論）除了TINA，沒有別人？

◎ 林佳和

新自由主義時代有位新女神，眾人膜拜，名曰TINA：There is no alternative，別無選擇。古典的左右派之爭不復再有，八○年代以降，新自由主義成為反對者口中pensée unique：單身至尊，不容他人酣睡臥榻。共識叫改革：提高國家競爭力是上策，勞動市場必須彈性化，需要更多激勵，私有化與處處行銷，科技中介的經濟體系只能屈服，所有制度、政治與生活方式，包括教育，都只能配合與調整，因為，不存在其他選擇。

麻煩的是：我們同時進入所謂後事實年代，政治上的謊言，特別是出自專家與技術官僚的謊言、失準或錯誤，不但不少見，甚至成為時尚。經濟學界琅琅上口的拉弗爾曲線（Laffer curve）：在稅收與稅率的關係上，減稅必將帶來更多的租稅收入，或一九八八年歐洲理事會所提出Cecchini報告，聲稱歐洲單一市場將帶來至少五％成長，消費物價將降低六％以上，國家財政將減少二．二個百分點赤字，數百萬新就業工作指日可待等等，事後總是讓人慨嘆今夕何夕。呈交給英國下議院的專家報告說：英國脫歐恐怕是弊大於利，強烈支持脫歐的保守黨議員Michael Gove如何面對呢？People in this country have had enough of experts：這個國家的人民，受夠專家了！

新內閣上台，雖不叫百廢待舉，卻也是摩拳擦掌；拚經濟為首要任務，也不算突兀與難解。然而，萬事並非毫無選擇，TINA不是唯一，在社會公義、經濟繁榮的天平上，確實有雙贏與並重可能，考驗的是智慧與政策想像的組合。減稅、鬆動管制、增加勞動市場彈性，並非毫無其他出路，台灣需要更多的思辨與政策組合的討論，一例一休、能源、區域發展，皆是如此。

（作者為國立政治大學法學院副教授，澄社社員）