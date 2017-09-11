自由廣場》籲請賴院長面對玉山計畫的五個問題

◎ 王增勇、陳竹上

教育部以「留才攬才、改善低薪」之名宣布「玉山計劃」，預計自明年起為正教授加薪，並遴選「玉山學者」每年加薪五百萬，科技部則配合提高主持人費，以上合計每年約六十五億。對此，台灣社會研究學會等六個學術團體聯合提出質疑，至今已超過五百位大學教師連署，但行政院仍於八月十日倉促核定本案。時值賴院長新任，總預算將撤回調整後再送立院，以符責任政治，筆者籲請賴院長釐清以下問題：

一、人才出走與教師低薪是事實還是煙霧彈？

近年「非退休離職」的大學教師，平均每年一四八位僅占整體約0.3％，其中又以私校轉公校者居多，亦包括無法在期限內升等而被迫離職者（也因此數據上以助理教授最多）。至於台灣助理教授月薪，國際排名中段，教授收入則是國人平均所得的二點三七倍，不亞於英、美、德。可見所謂人才出走，縱使有部分個案，但是否需要三人成虎、斥資公帑？

二、玉山計劃是否將重蹈彈薪覆轍？

教育部與科技部過去每年斥資十八億發放彈性薪資（遴選式加薪），就此監察院去年九月才調查指出：「彈薪方案高達九成以上用於補助現職人員，延攬人才方面顯欠積極，補助對象多為現職教授，又以兼任主管者居多」，審計部也提出相關指正。107年起「高教深耕計畫」每年已編二十億彈薪，超越過去，為何還要加碼三十億選拔玉山學者？監察院、審計部指出的問題，能不再發生？

三、玉山學者該如何客觀遴選？

面對過去論文作假、拼績效領獎金的弊端，教育部回應：「玉山學者看的是未來潛力」、「中國的、年輕的、編外的都有機會」、「教學、研究、服務都不偏廢」，實在玄之又玄。姑且先不論如何選出年薪可「一人抵六人」的優秀學者，既然是要留才，是否須先提出「被挖角證明」，以免冒領濫發？下重金攬才前，是否先證明現有機制下踴躍應徵的年輕學者都不合需求？此外，未來如何評估玉山學者的表現？表現不佳是否追回高額補助？

四、改善高教環境是否較值得投資？

以下預算規劃供院長參考：（一）台灣大學每學期十八週、教師全年授課總時數約是倫敦大學的四倍，生師比也偏高，應讓各大學提出改善生師比、減輕教師負擔之進用新人計畫，注入活水。（二）台灣各地生活開支落差極大，應補助大學整建教師合宜住宅，並合理化使用規範。（三）減輕大學生學費負擔，投資下一代。（四）科技部與其加碼主持費，不如提高年輕學者的計畫通過率。

五、玉山計畫是否符合蔡總統期許？

對於您接任閣揆，蔡總統的第七項期許是：「強化國家發展的整體規劃，有效管控政策執行效能，減少不必要的資源浪費。」近年來高教政策一再忽視基礎建設，以二桃殺三士的金錢與生存遊戲，傷害百年樹人的大學。務實如您，是否願意停辦這場必將夜長夢多的高教武林大賽？

（作者為台灣社會研究學會理事長、理事）