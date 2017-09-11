自由廣場》芬普尼雞蛋事件十問

◎ 吳明敏

「不能解決食安問題的政府，就是一個不及格的政府……如果現在的政府做不到，那就換有能力的人來努力。」（蔡英文，2015年7月4日）

食安事件在國民黨時代頻傳，成為壓垮駱駝的稻草之一。到了民進黨執政，雖將確保食安列為施政重點，但事件還是不斷爆發。單就2017年，家禽產業就有高病原禽流感、戴奧辛鴨、戴奧辛雞蛋，8月更是爆發甲狀腺癌高致病風險的農藥殘留－芬普尼雞蛋。

政策已經改弦易轍，為何食安問題未見改善？

回顧芬普尼雞蛋事件，消息一傳出，政府的回應是：「國內沒有家禽外寄生蟲的核准動物用藥」、「從未聽過蛋雞使用芬普尼」、「國內家禽、家畜都不得使用芬普尼」、「芬普尼並非家禽家畜核准用藥，並未監測」及「雞肉產品並不會有芬普尼殘留問題」。

這種回應，反映出主政單位「推諉塞責」的心態。

試問：

1.全國蛋雞場，仍有很大比例採用開放式或半開放式飼養，夏天高溫多溼，容易滋生蝨蚤蚊蠅。事實上，「百蟲淨、除蝨靈、金雞乳劑、動物用金鳥ETB乳劑等」蛋雞外寄生蟲動物用藥，早經核准，列於「禽舍及禽隻外用驅蟲藥品清單」（農委會防檢局106.08.30），何以說「沒有家禽外寄生蟲的核准動物用藥」？

2.為去除蝨蚤蚊蠅，雞場使用芬普尼或有機磷劑農藥，是眾所皆知的實情。明知雞蛋訂有二氯松殘留容許量0.05ppm，二氯松屬有機磷劑（行政院公報第022卷第50期，20160318，衛生勞動篇）。主事官員何以未深入現場關心而以「從未聽過蛋雞使用芬普尼」這種鴕鳥式的說詞搪塞推諉？

3. 2015年1月20日已公告「農民不得隨意取得已經禁止販賣的農藥（2016年1月1日起實施）」，同時刪除4.95%芬普尼水懸劑使用範圍及方法，公告迄今超過兩年，如今才發現此一違禁農藥在蛋雞場普遍使用，難道不是農藥安全管理效能不彰？為何不正視現實，卻以「從未聽過蛋雞使用芬普尼」這種官僚說法回應？

4.「國內家禽、家畜都不得使用芬普尼」，除芬普尼外，家畜、家禽飼養場有無其他各種殺蟲藥物的濫用？有問題的家畜、家禽(包括蛋雞)及其製品，有何具體作為免於流向市場？

5.淘汰蛋雞的屠宰場約20場，每月屠宰80幾萬隻，製作雞肉鬆、雞肉條、雞精及鹹水雞等，「芬普尼並非家禽家畜核准用藥，並未監測」及「雞肉產品並不會有芬普尼殘留問題」，是否表示未曾檢測把關？

6.政府宣布「全國蛋雞場已全數採樣、檢驗完畢，總計採樣1,451件樣本」。全國蛋雞1,818場（農委會106年第2季畜禽調查），顯然有許多蛋雞場沒有被採樣？未取得合法登記證的蛋雞場，有沒有採樣？能否保證市場上不再流出芬普尼蛋？

7.「畜牧場應置獸醫師或有特約獸醫師，負責畜牧場之畜禽衛生管理（畜牧法第9條）」，畜牧場的用藥管理，似乎徒具虛文？

8.開放式或半開放式飼養的雞蛋之主要運銷商是蛋商公會會員，是否有必要對各種動物用藥和農藥的檢驗項目、殘留標準，公布正面表列，及訂定各批雞蛋的抽樣比例和檢驗結果處置的SOP，由蛋商公會會員執行？

9.教育雞農保持蛋雞場的環境衛生，落實畜牧場管理，提供合法的藥劑資訊，並教導安全用藥，落實獸醫師制度，有那麼困難嗎？當歐洲芬普尼蛋事件沸沸揚揚之際，主責官員難道不會反思，同樣藥檢漏洞也可能在台灣發生而主動稽查？

10.近年來，相同食品不安全事件，未能記取教訓，歷史重複上演。2015年，高病原禽流感疫情大爆發，行政怠惰是主因，這次芬普尼雞蛋事件是否也是同一批官員主事？

執政輪替，本該帶來新的政策以及新的作風。然而，執政輪替前後，主責的局處署負責人和主辦官員，幾乎紋風不動，遇到疫情或食安事件推諉態度，不因政黨輪替而有所改善，似乎有「鐵打的營盤流水的官，好官我自為之」的感覺。

這種情形，如果是中央部會普遍性地現象，試問現在還是民進黨執政嗎？

（作者為台灣農業產學聯盟理事長、農業科技研究院前董事長）