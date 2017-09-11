自由廣場》中國司法戲棚下，哪來正義？

◎ 王國論

關了一百七十餘天的李明哲，終於傳出要「審判」的消息。這種司法把戲，對許歷農口中的「正常」國家，本來大家都當笑話看，實無值掛齒。

但大部分人均認為，是李明哲腰桿挺了一百七十餘天後，無可奈何，終於被認罪了。

但在這時節上，有人就是不信，也許：

——繼柯Ｐ的床頭吵、床尾和後，賴神不亦喊親中愛台了嗎？顯然小英的維持現狀被改變了，那老共這是送給賴神作賀禮。

——倒亦不是，在這個春天沒有花開，黎明沒有公雞叫鳴的國度裡，怎麼可能有公開審判呢？應該是前不久接連颳颱風，把自由的空氣吹進中國了。

——抑或是，金胖子傳開了消息，那顆比廣島原爆時威力十倍大的氫彈，是台灣當局洽訂委製的；八二三砲戰時，八吋砲射在廈門車站，這次找個時間，台灣要改在北京車站鬧熱鬧熱。

鋪陳大戲，總要逐步堆疊，醞釀了一百七十多天，刻意選在老美耽於風災之際，單就這檔期的刻意著墨，即可看出習大導演手法之細膩。

當然，肩上扛著「顛覆政權」這頂大罪，份量亦是夠沉重的，顛覆政權者，主宰一朝之更易，別的不說，將清朝革掉的孫大寇就是響噹噹的一例。是而誰都不能否認，這鐵定是齣年度大戲。

祇是小英這廂，似仍倚著牆角走路，聽說要派律師陪李凈瑜走這一趟，為何？是去賺見證費，還是幫老共背書公證？抑或台灣的律師有四顆鳥蛋，不怕一併遭關押？還是台灣的律師放的屁，比中國律師的屁較響？希望要去的律師弟兄，起碼有湯姆漢克「間諜橋」上的那種膽色。

在中國司法的戲棚下，哪來正義？可別以為他家哀樂一奏，就是死了父母！

（作者為律師，高雄市民）