鏗鏘集》黨國落衰．老人露骨

在台灣一黨專政近半個世紀的國民黨，終於落衰，選舉輸到「塗塗塗」，不當黨產被追討，失勢黨工忙於爭奪「基金」，老人則搶著露骨，有人承認是「藍皮台骨」，而一輩子靠反共吃飯的老人，露出紅骨，聲明不再反共，要「促統」。

近百歲的人，在任何社會都已資深而退，未來日子不是他要過的。他有權選擇落葉之處，尋找不自由，但想拉年輕世代跟他下水「被統」，便要挨罵。這種人要代言「促統」，只讓習家幫蒙羞。

台灣人跟蔣家吆喝反共，只是希望台灣不要「被共」；中國自己要「共」，那是他們家的事，他們自己國家應自己救。台灣人總統李登輝早就宣布不反共，台灣人選擇民主，只求河水不犯井水，彼此和平共存。

靠反共霸凌台灣的那幫人，說「共」是「匪」；現在反共不能當飯吃，就說「共」已「非共」。他們比中共還不老實：中國經濟注入資本主義新血，鄧小平號稱是「有中國特色的社會主義」，但共黨高壓獨裁的政治特色卻變本加厲。

老人裝健忘，黨國喊反攻大陸是與「共匪」爭政權，也作戒嚴獨裁的藉口。馬家復辟黨國，他不「促統」；黨國垮了，他的紅骨與私心畢露。

被老法統罵「藍皮綠骨」，幾乎被掃地出門的「公道伯」，在白先生當中國黨主席後，也說起幹話，否認自己「藍皮綠骨」，自認是「藍皮台骨」，顯然「台骨」與「藍皮」及「綠骨」都不同，那他還是「表裡不一」。

在黨國專政時代，有人為混口飯吃，借藍皮遮台骨，還情有可原，但民主化後，藍皮既不變台皮，而老人還要繼續皮骨異色，那種骨不是軟骨就是白賊骨。

（作者王景弘，資深新聞工作者）