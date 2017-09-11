自由共和國》賴中強／入股陽信，于品海的太子黨靠山與習近平意志

賴中強／經濟民主連合召集人

香港上市公司南海控股公司不久前宣布斥資新台幣五億元，認購陽信商銀「將發行及配發」的五千萬股新股。這是繼中國工商銀行入股永豐銀行因服貿卡關而失敗，中國中信集團入股中信金控因公民團體反對而破局之後，中港資系統對台灣銀行體系的第三次叩關。

不同於前兩案破局，南海控股公司這次直接宣布「本公司已以現金支付」，難道投審會、金管會完全不用把關？南海控股公司董事主席于品海，曾經是明報老闆，但近年來的發展卻與中國太子黨的中信集團關係密切，旗下的多維新聞網更被視為親習近平媒體，蔡政府真的要放手讓于品海入股陽信商銀，製造台灣金融體系與政黨體系的「紅色破口」？

營收來自中國特許事業

也許有人會說于品海是香港生意人，南海控股是香港上市公司，但站在國家安全與民主防禦的角度，台灣真正該在意、該提防的，並不是資本的註冊地，而是中國政府對特定企業的影響力。

根據香港證交所網站公布的南海控股公司二○一六年財報，南海控股三大營收：中國電影院與電影、深圳「半島．城邦」與廣州「自由人花園」開發案、企業資訊服務都是在中國政府特許下經營的行業，中國政府掌握生殺大權。

南海控股旗下的大地影院，在中國各省二、三、四線城市擁有三五○家電影院，去年門票收入二十二．三七億人民幣（占全中國四．九％），觀影人數七三二五萬人次。今年初並收購橙天嘉禾影城（中國）補足旗下一、二線城市電影院缺口，交易完成後，旗下電影院數為四二六家。而大地電影去年代理發行「我們的十年」、「冒牌臥底」等多部影片。廣播、電視、電影與新聞一向是中國政府高度管制的行業，中國共產黨甚至設有中央精神文明建設指導委員會辦公室（文明辦），作為國家意識形態控制的關鍵機制。電影的發行、放映與電影院的設置也是層層審批，如果沒有相當的「關係」，取得中共當局的「信任」，中國政府會讓于品海成為中國的影視大亨？于品海能不聽中國政府的話？如果沒有中國政府的同意或某種默契，于品海與民進黨財務委員會主委陳勝宏攜手合作，不就觸犯了中國的天條：「絕不允許少數人一面在中國賺錢，另一面卻支持『台獨』分裂活動？」

中國是亞洲最大的市場，而中國政府的經濟管制體制，讓營收主要來自中國的香港大財團必須「聽話」，聽中國政府的話、聽中國共產黨的話、聽習近平的話，否則特許執照會被撤銷，公司會被查稅，工廠會被環保公安勞動檢查，這是中國權貴資本主義的內在邏輯。

中信集團太子黨靠山

于品海的事業發展，與中國太子黨中信集團有很深的關聯。中信集團前董事長王軍的女兒王京京，就曾經擔任于品海旗下中國數碼信息公司的董事。于品海早年取得武漢有線電視六成股權，一九九八年轉售中信國安，以換取在深圳上市的「中信國安信息產業」的認股權，並注資中國數碼信息，中信國安後來成為中國數碼信息第二大股東，股價因而大漲。

二○一三年南海控股公司因深圳「半島．城邦」開發案出現財務困難，中信集團出手相救，于品海將手上約一成四南海控股公司股份，以及南海控股公司持有五成一中國數碼信息公司股份，抵押給中信資本，作為貸款擔保。

二○一七年一月南海控股公司向橙天嘉禾公司收購橙天嘉禾影城（中國）九十二．五九％的股權，其中一個先決條件，就是中信證券旗下合資基金嘉興信業同意向買方出售橙天嘉禾影城（中國）其餘七．四一％股權。香港媒體解讀，于品海的接手幫中信集團解除了少數股權出售的困境，無獨有偶，橙天嘉禾的股價也一番飛漲。

外界不免困惑，于品海跟中國太子黨的中信集團到底是什麼關係？雙方是否在政商關係、企業併購、金融操作、證券市場「充分合作」？即便是最近一次年報，南海控股公司持有的五成一中國數碼信息公司股份依然設質抵押在中信資本名下，而今年五月二十五日南海控股公司還透過中信銀行（國際）發行三億美元信用增強票據，陳勝宏要引狼入室，金管會、投審會該放行嗎？

多維新聞網與習近平意志

多維新聞網一九九九年創辦於紐約，原經營階層包括部分民運人士，加上美國自由的言論環境，其評論及報導有相當影響力。二○○九年于品海收購後竟反向將多維新聞網總部遷至中國公安部嚴密控管的北京，外界傳言中國公安部曾介入此收購案，而收購後的言論確實明顯轉向。曾經因報導中國官場惡形惡狀而入獄，並獲「國際新聞自由獎」的前香港「文匯報」駐大連記者姜維平，就說：「我曾投稿給多維新聞網，大都被採用了，但自從它被收購之後，這種厚待已經煙消雲散…我幾乎每天都看這家網站所發的新聞，但很失望，不是因為它把我的稿件拒之門外，而是它的模樣越來越像國內新聞網了。」

本與中國公安及宣傳系統交好的于品海，後涉中共內部權力鬥爭，二○一四年一度因周永康和薄熙來案被公安「帶走」，釋放後多維新聞網的言論就旗幟鮮明地「擁護習主席」。香港「立場報道」稱「多維」為「親習媒體」，多維新聞曾刊出「揭露江澤民賣國」的文章，也曾發表「正在喚醒中國的習近平」，中共官方「人民日報」的新浪微博和微信公眾號轉載。

于品海去年底在台灣發行「多維月刊」，今年要入股陽信商銀，這背後有無習近平意志？

一個曾經幫中國政府買下海外中文媒體，然後把總部搬回中國北京，方便公安就近監管的于品海，要入股民進黨中常委、財務委員會主委、綠色友誼連線黨員大戶陳勝宏的陽信銀行，民進黨政府該袖手旁觀嗎？