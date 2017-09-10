自由廣場》打包剩菜這門環保課

◎ 程仁宏

法國自二○一六年開始強制，每日提供一五○份餐點的餐廳要準備打包袋，供消費者將吃剩的食物打包，此措施可讓法國減少一半的廚餘垃圾量。

打包剩菜各國國情有所差異，如日本店家不提供顧客打包服務，主要原因為：其一，如果顧客吃到食物中毒，店家怕要負擔相關責任，影響商譽；其二，加熱後食物味道與新鮮度會不一樣，口感美味大打折扣，有損品質；其三，餐點攪和後若有口水，則潛藏細菌風險高，食物易變壞，尤其生鮮食材不易保存。

消費者若要打包剩菜，有下列五項須知：一，剩菜要分開放：因不同食品中微生物的生長速度不一，將其分開儲放可避免交叉污染。二，需涼透後再放入冰箱：避免熱食突然進入低溫環境，食物易變質，且食物熱氣易凝結水蒸氣，促使黴菌生長。三，及時食畢：最好在隔餐食用完，如果食物存放時間太久，食物中的細菌易釋出化學性毒素，即使高溫加熱也無法消除。四，食用前再回鍋：剩菜存放冰箱中，只能減緩細菌繁殖，食用前再加熱可確保食用安全。五，冷盤和蔬菜不宜打包：冷盤在上桌前早已製作完成，甚至不經加熱，長時間易孳生細菌，應儘量當餐食用，不適合外帶；而蔬菜置放太久不僅營養流失、口感不佳，且易產生亞硝酸鹽，對健康有潛在危害。

在此呼籲環保署，全世界有將近四成的食物被浪費，而台灣每年至少有三萬六千噸食物被丟棄，台灣應該惜福、惜食，就從「打包剩菜、惜食分享」做起。

（作者為消基會名譽董事長、文化大學教授）