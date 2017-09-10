自由廣場》缺乏統計的自殺論述

◎ 沈政男

一名北部某明星高中一年級生在校外自殺死亡，引發輿論關注。每當發生這類事件，總有人把矛頭指向升學壓力、父母期待或親子關係等因素，但探討自殺成因之前，是不是應該先把統計數據弄清楚，才能有推論依據？台灣每年有多少青少年自殺死亡，根本沒人知道。為什麼？因為在官方的統計資料裡，只有「十四歲以下自殺死亡人數」與「十五到二十四歲自殺死亡人數」這樣的年齡類別，沒有「十五到十九歲」的分項。

台灣研究自殺的專家曾說，「近十年，十五到二十四歲青少年自殺死亡人數已減少三成」，是這樣嗎？十五到二十四歲，叫青少年啊？可見台灣對青少年自殺成因的探討，還在打迷糊仗。

台灣之所以這樣歸類，大概是模仿美國，但英國的自殺統計並非如此，而是另外分出「十五到十九歲自殺死亡人數」此一分項，因為從統計數據可以明顯看出，「十五到十九歲自殺死亡人數」比「十四歲以下」高很多，但比「二十到二十四歲」又低很多。

以新聞中的高一生來說，如果已滿十五歲，就會被歸到「十五到二十四歲」這組，事後若要研究，根本看不出是否屬於青少年自殺。研究自殺的專家常說，自殺的成因很複雜，但在統計上，卻把青少年與年輕成年歸在同一分項，豈不矛盾？須知青少年的自殺成因跟年輕成年不一樣，而國中生與高中生又不一樣，應該分開統計。

自殺年紀分類清楚，才能找出自殺成因，對防治才有幫助。比如有人認為升學壓力是造成青少年自殺的因素，若果如此，升學壓力調查與青少年自殺人數應該呈現正相關，但台灣有這方面的嚴謹研究嗎？當然沒有，因為統計數據不完整。

此外，自殺數據的準確度也須加強，比如衛福部統計，二○一四年十四歲以下自殺死亡人數為兩人，但把一件件新聞報導加總來看，當年度至少有五名國中生自殺身亡，而即使把當中兩名國三生歸到滿十五歲那一組，二○一四年十四歲以下自殺死亡人數應至少有三人。將青少年自殺死亡統計數據獨立出來，並提升統計準確度，才能讓青少年自殺防治成效更上一層樓。（作者為醫師）