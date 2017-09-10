自由廣場》司改首在去除威權毒素

◎ 劉一德

立法院新會期將於月底開議，新任閣揆賴清德的總質詢、勞工、軍人年金改革均備受矚目；除此之外，民進黨黨團亦將「司法改革」列為重點法案，擬通過司改國是會議的部分項目與組織改造，以兌現讓司法成為民眾能夠信任的司法此一蔡政府的選前支票。本人在此呼籲立法院：必須去除威權時期留在司法體系內的毒素，司法才能取信於人民。

民眾不信任司法，是眾多毒素不斷累積的結果，追溯至威權時期，保障人民的各種規定均被蔣氏政權凍結，司法淪為幫助獨裁體制肅清政敵的打手；國民黨也樂於透過各種酬庸，將整個司法體系納入共犯結構的一環。例如國民黨長期與四海、竹聯等幫派合作，同時建立起檢警與黑道的共生關係，直到近期仍頻傳部分執法人員包庇色情、賭博業，妨礙偵查、蒐證的消息。

另一方面，正如同蔡總統的發言：「威權時期不是大家都選擇服從嗎？」威權時期，檢察官獨立偵查起訴、法官獨立審判等法治國原則被束之高閣。雖然從人性的觀點，很難期待當時的執法人員能挺身對抗暴政；但自由法治化後，我們亦難以期待服從成性的司法人員，能在短期內脫離長年陋習，學會獨立偵查審判。扁案臨時撤換法官、王金平與柯建銘關說檢察官、特偵組黑箱作業等，都是部分司法人員缺乏獨立性的鐵證。

更不用說擔任司法第一線的警察，學弟在網路上批評反年金改革，大量學長恐嚇要讓他無法在警界生存，警校甚至毫無處理；面對陳抗時，對退休學長與一般民眾的差別待遇，都讓人民很難信任這樣的組織能抵抗強權或上級的干涉。不僅如此，在警察大學、專科學院中，學長傳承勝於法治教育，是眾所皆知的陋習。試問，在這種環境下訓練的警察，能夠取信於民眾嗎？

當然，我們不應否認近幾年司法人員的獨立與專業，確實有長足的進步，但該如何革除威權時期所遺留、遍佈司法人員的服從文化，以及各種外界干預司法的共犯結構，才是司法改革最應處理的議題。必須與威權徹底一刀兩斷，司法方能扭轉人民長期深植的記憶。

因此，「強化並監督司法人員的獨立性」、「消除司法體系的服從文化」及「拆解威權政府遺留的共犯體系」，是本人給予宣稱重視司法改革的立委們，最根本的三點建議。若繼續無視司法體系內的威權遺毒，司法改革將永無成功之日！

（作者為台聯黨主席）