自由廣場》只怕勞團不怕勞工？

◎ 陳文卿

新閣揆上任第一支箭將射向一例一休，因一例一休上路以來迄今尚不到一年，爆發的不滿已達到勞方、企業、政府三輸局面，並重挫小英政府的威信。賴清德來自地方，自然瞭解其嚴重性，因此急著要拆炸彈，可是卻有勞工團體反彈，對於修法嗆聲要「反對到底」。令人不解的是，這樣的反對，真能爭取到勞工的實質權益嗎？

義美公司總經理高志明先生不久前曾在電視上接受謝金河訪問，談到一例一休問題時表示，蔡英文總統寧可得罪兩千萬台灣人民，也不願意得罪幾百個勞工團體人士，而遲遲不願意修改此惡法。此說當然有些過當，卻可與上述意見相呼應。

一例一休最大的問題是，將僅適用於製造業生產線上的工作規範套在各行各業頭上，而發生很多扞格不入的情況，於是又陸陸續續針對許多「例外」做微調修正。問題是，包括旅遊業、醫療業、技術服務業、交通業等，如果一大堆都是例外，請問這種原本希望能萬法歸宗的法令，還能繼續推行下去嗎？

週休二日，本來很單純地要讓全體勞工也能比照公務員，工時由每週四十四小時縮短為四十小時，人事成本增加有限，但勞工的生產效率卻可提高，絕大多數企業也都不反對。但搞得如此複雜，要定義什麼是例假，什麼是休假，加班費計算也弄得無比複雜、毫無彈性，以致企業主、勞工得不到好處，消費者也無端受到物價上漲的影響，這不是胡亂惹塵埃、無事生非嗎？因此，根本之計是拉回原點、重新來過，而非僅做枝枝節節的修法。

（作者從事環保服務業）