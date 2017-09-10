自由廣場》台灣老人需要友善社會

◎ 羅春宏

吾等為一群耆老，常提及有些新聞媒體，對老人有關新聞之用詞及內容，以負面角度報導，故時有出現歧視或偏見之情形。如涉及性事、賭博或吃、喝、玩、樂等報導，即有此現象。按凡人均有生（心）理需求，老人亦同，僅因隨年齡遞減而已，惟老人之此情形，常被冠以「老不修」，或加起來幾百或上百歲等等，具有諷刺性或羞辱性描述及形容，實至所不當，雖非當事人，亦感同身受。何不從正面思考，慶幸其不必他人照顧，且健康良好，更有餘力，方能有此需求，如萬念皆休，鎮日宅在家中，對身心之健康諸多不利，而人生豈非已走到了盡頭？！

前天貴廣場林先生所撰「兩百多歲的情慾流動」，其以同理心、用同情心，寫出老人心態，令人感佩。企盼媒體能見賢思齊，塑造善待老人之和善社會。

人們雖常能琅琅上口「家有一老，有如一寶」、「不聽老人言，吃虧在眼前」，但老人仍很難被年輕人歡迎或接納。惟有於每年臨繳稅時，才有人爭取為被扶養人。更有年輕人結婚前，先約定不跟老人（父母）同住之條件，尚未需人照顧程度之老人，猶能當「廢物」利用之階段，已受排斥，遑論病殘起居需人照料之老人！是以，現今家庭或年輕人家庭，甚至整個社會對於老人，充滿著敵視的、負面的、不友善的態度，或採取應付式、虛偽的、虛應的對待，僅老人有感，他人視為正常，老人們只能無奈，令人不寒而慄。

世上唯一公平的是，每一個人均無法避免生、老、病、死之宿命。可是許多年輕人卻缺乏同理心，沒想到以後自己也會變老。此或許等同還未結婚，未生育子女，無法深刻體會父母親對子女之用心情形一般。是以，常言「癡心父母古來多，孝順兒孫誰見了」之狀況，也司空見慣了。

媒體之社會教育功能非常顯著，故欲移風易俗，應自媒體心態之調整，先從尊敬長者、善待老人開始，型塑和善之氛圍環境，方能收潛移默化與風行草偃之效果。

（作者為監察院退休參事）