自由廣場》台灣人到了中國都叫李明哲

◎ 吳景欽

被押超過一百七十天的李明哲，將於湖南岳陽中級法院審判，若此例一開，台灣人於中國，就有人身自由隨時受拘束之風險。

依據中國刑法第一○五條第一項，只要組織、策劃、實施顛覆國家政權、推翻社會主義制度，對首要份子或罪行重大者，處無期徒刑或十年以上有期徒刑。對積極參加者，可處三年以上、十年以下有期徒刑，即便只是單純參與，也可處三年以下有期徒刑。又根據同條第二項，煽動顛覆國家政權者，亦可處五年以下有期徒刑，情節重大者，甚至可處五年以上有期徒刑。

由於實施與煽動顛覆國家政權罪，其中的構成要件，諸如組織、策劃、造謠，尤其是顛覆國家政權與推翻社會主義等等，皆屬於極度不確定的法律概念，就成為箝制言論與表現自由的工具及手段。也因此，即便如劉曉波於二○○八年發表極為溫和的零八憲章，亦被以此等罪名訴追與定罪，並遭監禁與軟禁至病死，致讓人不勝唏噓。

而顛覆與煽動國家政權罪，其處罰對象雖不分本國人與外國人，但若外國人因此罪被逮捕、起訴與判刑，中國法院有很大的可能性，會依據其刑法第三十五條，直接將之驅逐出境，致不會有實際的懲罰效果。但由於台灣人不被中國界定為外國人，故一旦涉及此罪而被判刑，就沒有驅逐出境之適用，致必定受監禁。

又依據中國刑法第八條，外國人於中華人民共和國領域外，對中華人民共和國國家或國民犯罪，若屬於三年以上有期徒刑者，如顛覆國家政權罪，除非行為所在地法律不處罰，否則仍為中國刑法效力所及。惟因他國，尤其是強調人權保障的國家，鮮少有這類罪名存在，故就中國的法律層面，就難以此罪強加於外國人身上。

但就台人而言，卻因不是外國人之故，即便在台灣這片土地，不要說是主張台獨，而是只要對中國政權有任何批評的言行、舉動，一旦進入對岸，都可以顛覆國家政權罪加以逮捕與審判，這也是為何李明哲案，國人必須給予最大聲援之原因。更重要的是，我國政府實不能再以鴕鳥心態面對，畢竟，對強權者的卑躬屈膝，只會助長更大、更多的不正義。

（作者為真理大學法律系所副教授）