自由廣場》台幣升值 外資笑

◎ 李明良

自川普上台要將台灣列入匯率操縱國名單後，央行就讓市場供需決定台幣匯率，外資也看準這點，大舉匯入所謂熱錢炒股，推升了台股與台幣匯率。台股從去年底的九二五三點，漲到今年九月八日的一○六○九點，漲了十四．六％；台幣匯率則從三十二．三元升到三十．○○六元，升了七．一％，央行眼睜睜看外資左右開弓，賺盡台灣股、匯差的錢。而台幣這波幾乎不回頭的升值，卻讓台灣外銷產業及手握美元存款的民眾心在淌血。台積電董事長張忠謀今年四月間出席一項活動時就表示，對於近期匯率波動，台積電只能忍受，但被問到央行可以多做控制匯率波動的任何事情時，張董頗不以為然地說，他懷疑央行會做，透露出心中的無奈，這應也是台灣外銷產業的心聲。

今年八月底，台灣外匯存底四四六四億美元，這裡面有多少是真正屬於台灣外銷順差累積的？還是外資匯入炒股累積的？如這外匯存底是含有外資匯入炒股的，那單台積電及鴻海外資持股就高達一八三○億美元，佔四十％；若再加上其他大型龍頭股，諸如傳統產業的台塑四寶、中鋼，科技股的大立光、聯發科，金控股的國泰、富邦等，那台灣外匯存底還剩多少？

二○一六年，台灣ＧＤＰ不過○．五三兆美元，是美國十八．五七兆的二．九％。美國貿易逆差五○二三億美元中，中國就佔了六十九％、三四七○億美元，若再加上日本六八九億、德國六四九億、墨西哥六三二億及愛爾蘭三五九億等前五名，就高達五七九九億美元；而台灣對美貿易順差一三三億美元，僅佔美貿易順差的二．六％，不管是ＧＤＰ或貿易順差，這數據對美都不過是個零頭而已。台灣對美貿易堪稱是個蕞爾小國，以出口為生的台灣產業，匯率乃廠商出口報價成本考量因素之一，台幣升成這樣，台灣外銷產業是苦在心裡口難開，這是誠如台積電張董事長所言，央行無視匯率波動對業者的衝擊？還是小國對大國的無奈，讓央行不敢有所作為？

（作者曾任企管顧問業）