自由廣場》期待福衛五號帶來更多元的加值效益

◎ 劉說安

太空衛星計畫是一個高風險的高科技產業，也是一個國家航太產業的火車頭，以及國家科技進展的指標。因此，八月二十五日福衛五號發射成功時，舉國歡騰是有道理的。然而，本人仍然審慎觀察其進展，期盼真正成功的到來，為什麼呢？因為衛星順利升空及進入軌道，尚不足以代表任務的成功。以下從甚麼是衛星任務成功談起，回顧具有相似功能的福衛二號成功經驗，再以配合內政及外交工作為例做說明，展望福衛五號應帶給國人甚麼樣的願景。

第一，衛星任務的成功：一個傳統衛星任務的週期，通常是數年到十多年，包括任務定義、酬載製作、系統工程、組裝發射、進入軌道、運行操作、回傳資料、加值應用等，林林總總，細節相當繁瑣，規範要求甚高。因此，一個衛星任務的成功，應該是前述程序、所有環節的一一順利實現，而不僅是衛星順利升空成功的一剎那。也就是說，發射成功時應高興的是火箭公司，而國人則需持續關注後續所有環節的成功，且要了解所有步驟具有相當高的挑戰性。此刻，在福衛五號順利升空成功兩週後，於前晚（九月七日）完成第一次取像（美國舊金山）、成功下載影像，且黑白、彩色都正常；隨後於次晨（九月八日）在日本北海道取像正常，我們必須肯定福衛五號所有團隊成員的努力與奉獻，特別是福衛五號總計畫主持人的辛勞。

第二，福衛二號的成功經驗：福衛二號在二○○四年五月順利升空，為承載光學相機的遙測衛星，每日完整環繞地球十五圈對地拍攝，具備同一時間、同一地點再訪的取像能力，擷取解析度兩公尺的黑白影像及解析度八公尺的彩色影像。福衛二號總計運轉十一年，遠遠超過設計生命兩年的年限，共拍攝了二五五萬張遙測影像，提供完整、即時及有效的空間資訊多元服務，除了應用在防災救災、生態保育、國土規劃、農林漁牧、資源探勘等，也應用於科學教育、國防外交等。例如二○○四年南亞大海嘯、二○○八年四川大地震，福衛二號都是最快取得災後第一幅高解析影像，突出於國際衛星資料的服務。

第三，協助內政的展望：福衛五號扮演銜接福衛二號任務的角色，如福衛二號成功的經驗，福衛五號將可提供多元化的服務。特別是近年全球氣候異常導致極端事件頻繁，過去所謂的極端事件，將會成為常態。聯合國秘書長古特瑞斯近日即表示，「近年全球氣候急劇惡化，自一九七○年以來，天災數量約增加三倍。」我們可以預期豪大雨及洪水，造成美國德州天文數字災損，類似哈維颶風的極端天氣，未來將會更常發生。在我們寄予福衛五號更多期待的同時，政府更要積極做好因應全球氣候急劇惡化的防備工作，重視國土脆弱度的評估，落實永續國土發展的種種作為，例如從哈維颶風致災學習，學界已提出具體看法，除了全球氣候變遷的影像外，休士頓無限制城市蔓延的做法，也是加劇災損的原因之一。

第四，福衛五號協助外交的展望：我國協助邦交國或友好國家有諸多做法，實現於多面向專業的工作，如農業、礦業、水利等。直到二○○四年福衛二號發射成功，本人有幸當面建議甫上任的外交部陳唐山部長，開啟衛星資料應用的科技外交工作，培訓友邦人士的相關專業技能，應用福衛二號資料於協助該友邦國內政工作，後來此項工作落實於協助中南美友邦國家特別成功。植基於過去的成功經驗，在福衛五號任務順遂的往後，除了持續過往的衛星科技外交工作外，應該更進一步思考拓展做法以增加效益，採取適當的總體解決方案，可將國內相關技術產業推展出去，例如以社團法人台灣地球觀測學會及財團法人中興工程顧問社為首、台灣防災產業協會為輔，將於今年十一月帶領國內防災產業業者前進越南，即是推動輸出防災產業技術總體解決方案的範例。

我國福衛五號在八月二十五日成功升空，於規劃期程的兩週後，即九月七日起，順利取得正常的黑白及彩色衛星影像。我們期待未來福衛五號的觀測資料，除了做好銜接福衛二號的任務外，更期待帶來更多元的加值效益。

（作者為國立中央大學教授、國際宇宙航行科學院院士、俄羅斯聯邦工程科學院外籍院士）