自由廣場》別把文言文當作ＤＮＡ

◎ 潘寬

文言文爭議中，身為一個台灣人，我想問的是：學中文就一定要是中國人？學中文就一定得學文言文？支持文言文的長輩們多自認中國人，但憑什麼「強迫」晚輩跟你們一樣「做中國人」？

基於各種因素，台灣人的認同一直很多元。中華民國戰敗遭中華人民共和國取代，並逃亡到戰後代管的台灣，這些隨軍隊而來的榮民認為自己是中國人，一部分祖父母輩這樣的認同是可以理解的。

接著國民黨政府高壓統治台灣，打壓所有自由的聲音，直到解嚴；使用黨國威權教育培育了我們父母這個世代，他們地理課本念的是秋海棠中國，首都或許還在中國南京，課本也都歌頌著統治者一心嚮往的中國失土，以及古中國的種種道德標準，忠孝仁愛等。因此，父母輩有些人自認是中國人也不難理解。

除了一直以台灣人自居的前輩們，隨著民主自由的政治變遷，台灣主體意識開始覺醒，聽著野百合學運的故事，走過太陽花學運、反課綱運動等，許多歷史課本輕描淡寫的部分一一被釐清，年輕一輩的我們這才發現，其實台灣應該要做自己的主人，沒有任何一個中國政權能代表台灣或是決定我們的未來。生在台灣，長於台灣，我們有權做一個驕傲的台灣人。

有人自認中國人，我們尊重，同樣的，新世代的國族認同也不應被干涉。教育更應該以符合多數認同的走向為準、以本土台灣為出發點，而非站在殖民者的立場，以過半數的課程比例學習一些遙不可及的、已成為歷史的語言。

閱讀每一種語言文字，都是經驗的傳承與學習，但古中國帝制講求的服從威權、科舉考試的唯有讀書高，是否也造就了今日慣老闆橫行、勞權不彰的惡果，以及造成升學主義盲目追求分數所帶給學生們的痛苦？

時代是要往前走的，已不再是日常用語的文言文略懂即可，若要深究，則交給語言專業科系或是有興趣選修的學生吧，其所代表的古中國文化也應反思，是否有必要持續複製下去？與其背誦一些無用的詞藻，不如把時間花在更有意義的事情上。文言文確實不需維持那麼高的教學比例。

誠然事實擺在眼前，台灣仍是被前中國政府統治著（它的貨幣或身分證是治理責任，並不代表主權所有），而台灣主權依舊有待住民自決。因此我們看到，被國際承認的正統中國為確立其正當性而步步進逼，各種國際賽事都只能被稱為中國台北（Chinese Taipei，字面解讀就是中國台北），甚至在自家舉辦的世大運，舉個台灣旗就會被抓走。也因此，國家正常化才如此重要，希望哪天我們被國外朋友問到身分時，可以直接回答「我是台灣人」或「我來自台灣」而不需費力解釋台灣、中（華民）國或中國台北的差異。

如同總統蔡英文所言，沒有人應該為自己的認同道歉。但教育也不應該被部分人的認同所綁架，應以實用性、趨勢為前提，要不要額外學習古中國的語言，就是個人的自由了。

（作者為太陽花學運參與者）