自由廣場》孩子自殺怪到父母為止？

◎ 陳俊光

北一女新生自殺的悲劇，新聞報導多強調家長對教育的重視與學歷的要求，也引起許多網友對死者雙親的嚴厲指責。

然而，雖然父母親多有自責（才會對記者談到相關話題），但很難說這就是悲劇的主要原因（很可能有其他更重要的原因），外人的指責更是在悲痛雙親的傷口上撒鹽。而且，家長會重視教育、乃致對孩子形成壓力，也有其不得不的原因。

原因之一是台灣的分配不正義和勞權低落：如果沒有考上某些科系，就很可能只能從事低薪過勞的工作，甚至得不到起碼的尊重；所以父母不得不逼孩子念書，以期獲得有尊嚴又能溫飽的工作。

原因之二是台灣的國家地位尚未確立，隨時處於被併吞的威脅中，甚至在島內都不能舉台灣旗，因此許多人想要移民；而想要移民，就要好好念書、取得學術成就或賺大錢，才有專業移民或投資移民的資格。

升學壓力也有族群差異：因為尊中華、貶台灣的歧視性文化政策（「國語」、「國劇」、「國畫」），而特定族群又長期掌控政經資源、媒體教育、藝文發表空間；本土台灣人較難在藝文、法政領域發展，稍有資質的學生，往往會被父母強迫選讀醫學院（駱明慶「誰是台大學生？」有統計資料可佐證），這也壓得孩子更喘不過氣。

父母常是不得已的，也是值得同情的；但是，即使子女不負雙親期待，在學業上有良好表現，也未必能免於匱乏和恐懼。近年來，即使是過去人人欽羨的醫師，也逐漸成為低薪過勞高風險的工作，沒有一例一休，也很難成為「大人物」；而移民既不容易、也不自在。

因此，要讓下一代免於沉重的升學壓力，快樂成長，又要讓他們擁有幸福尊嚴的生活，我們該做的是關心公共事務、落實公平正義，努力打造一個「人能活得更像人」的「台灣新共和」。

（作者為精神科醫師、基進黨政策部人員）