社論》昂然面對中國的文攻武嚇

印度與中國的軍隊在邊界對峙兩個多月之後，上週戛然而止，印度軍隊撤離，中國停止擴建公路工程，一場外界認為可能爆發戰爭的場面，終以外交折衝收場，雙方軍隊在對峙地點「脫離接觸」，當地回到紛爭之前的情勢。在這一事件中，由莫迪領導的印度政府，有備而來，昂然面對中國文攻武嚇，如今備受國際外交戰略專家矚目；身為中國首要併吞對象的我國，更應借鏡印度這一因應中國的有效策略，有所作為。

事件的緣起，是不丹、印度錫金與中國交界，印度名都蘭（Doklam）而中國稱洞朗的高地，中國軍隊在這一素有紛爭之地擴建公路，印軍出面阻止。印度出手，既因它視與中國沒邦交的不丹為保護國，也因當地是控扼印度本土通往東北、人口近五千萬七個邦的咽喉戰略要衝。中國在南海以建設人工島礁製造既成事實的惡例，讓印度憂慮中國如法炮製，危及自身安全。

事件從六月起，雙方軍隊時而石塊互擲，時而拳腳相向，人員掛彩案例頻傳，且各部署兵力，情勢緊張但未開戰。其間，中國國防部揚言，北京的「克制不是沒有底線」，警告印度不要存有「以拖待變的幻想」。莫迪八月十五日在印度獨立紀念日，以「我們足夠強大，足可擊敗任何侵犯我國的敵人」回應。不過，劍拔弩張的同時，安全外交對話並未中斷，印度國家安全顧問多瓦爾（Ajit Doval）七月下旬到北京參加金磚國家安全會議，見了習近平及國務委員楊潔篪。多瓦爾被視為在印度權力僅次於莫迪，也是增兵邊境的策劃者。

如今對峙局面暫告落幕，印度在事件的應對，頗受國際戰略專家稱道，認為足供遭中國武力崛起侵擾的周邊國家借鏡。首先，印度在判定中國修路的企圖之後，採取果斷而強勢的反應，大出中國意外。印度有備而動，它在那一地區調派山地師，也增強東北方軍力，以面對中國武嚇並阻斷其打局部戰爭念頭。同時，印度抓準時機，判斷在中共十九大和九月初廈門金磚國家高峰會之前，中國不易輕啟戰端。更大的戰略判斷，一旦開戰，中國「和平崛起」假象穿幫，一帶一路橫生變數；習大大再大，也不致如此膽大。

印度經驗值得台灣借鏡。最基本的，面對中國，實力和決心是最可恃的基礎。印度軍經實力，絕非一九六二年兩國交戰可同日而語，且它快速行動展現實力，不被中國吃定；何況中國雖強勢也靈活，若代價太大也會「只叫不咬」。另一方面，中國武力崛起，各國單獨因應或力有未逮，然團結力量大；莫迪與美、日、澳等聯手，中國不無忌憚。

此外，對中國文攻武嚇冷靜堅定。中國這次不僅在西藏進行實彈演習，還文攻機器大開，開展心戰和宣傳戰攻勢。其間，它透過媒體、智庫出言恐嚇，也散佈假新聞，除了打擊印度行動的正當性，還傳言「兩週內動手」、「全面殲滅邊境印軍」、「印度只有無條件撤軍一條路」。《環球時報》最可笑，先是全面喊殺喊打，連中國官方也與它劃清界限；一旦雙方和解，又以精神勝利法，宣稱要「照顧印度感受，避免刺激它」。

印度經驗更重要的，是面對中國，有卓越的國家安全顧問。國安會在印度權力甚大，負責情報、國安及對外戰略，七十二歲的多瓦爾是箇中老手，在安全事務身經百戰，也是常勝軍；六月下旬莫迪訪白宮為川普座上賓，他就在場。事實上，台灣面對中國威脅，最需要像多瓦爾這樣的國安會秘書長。當年台海飛彈危機，台灣轉危為安，美國助力固為要素，李登輝總統組成的堅強國安團隊更功不可沒。不論從印度模式或台灣經驗看，國安會秘書長都應是我國僅次於總統、閣揆的最重要公職。

從台灣看印度，不能不指出兩國關係的嚴重失衡。印度人口近十三億，二○二五年將超過中國，人口紅利不小；且經濟成長率高於中國，正進入「黃金十年」。台灣與印度雙邊貿易去年僅五十億美元，比重不到一％。長期輕忽這一南亞大國，經貿投資卻集中中國，一個處心積慮併吞台灣的國家，正是台灣自討苦吃，如今經濟深陷困境的根源之一。就此而言，新南向把印度列為重點，不能再淪於口號了。