自由廣場》組織改造的願景與目標

◎ 楊永年

根據媒體報導，中央政府組織改造即將定調，林務局與營建署（國家公園）均將整併至環資部。環保署亦曾公開表示，「水土林」宜整併的論點，唯與農委會的看法似乎不一致；內政部（國家公園似也表達不願整併的看法）。雖然各有道理，但作者進一步認為，組織整併或保育組織改造，除非有清楚的願景與目標，否則不宜貿然合併，主要理由有三：

一、組織整併是方法不是目的：要將隸屬不同部會的「水土林」整合在新的部會，這會是組織改造的大工程，是否真能提高保育成效，仍有討論空間。因為組織整併是手段或方法，不是目的（目標），以致出現環保署與農委會南轅北轍的不同說法。應該說，不論如何「整併」，都會出現「成效」的質疑。或者，除非能提出具體的目標，否則貿然合併，極可能演變成為整併而整併，導致成效未提升，反而先下降的結果。

二、整併非唯一方法：為提升「保育成效」，組織整併（或結構調整）是因素（方法）之一，但非唯一因素。其他如民眾的需求與認同、政治與政治的支持、領導（願景）、資源分配、工作任務與目標的明確、人力資源、工作認同與滿足感等，這些都是影響保育成效的重要因素。況且，保育組織要整合的還有其他部會（例如法務部就和環境執法有關）、地方政府、民間團體等。換言之，組織整併如果沒有其他配套，或未以目標或問題導向（提升保育成效）做設計，能否提升保育成效，是有問題的。

三、組織文化融合挑戰大：「水土林」各機關長期在不同部會運作下，已發展出各自的組織文化。或各機關有其特色的思維、運作模式、工作習慣、價值認同等，整併之後必須「重新磨合」。而這磨合不是一、兩天可以完成，依組織發展（整併）理論分析，這起碼是二十年的大工程。若無縝密計畫，將注定會是失敗的變革（整併）；這部分，建議可先至國發會（前身是經建會和研考會合併），以及遭解體的新聞局與青輔會，深入研究，探討整併（或裁撤）後機關的功能或成效，究竟是提升還是下降，答案就很清楚。

做好環境保育工作，不是只有靠前述幾個機關，還有司法、教育、內政、外交以及地方政府等複雜的相關單位；除了有清楚的願景與目標，否則將白忙一場，不僅無助於環境保育成效的達成，還可能同時影響工作士氣，甚至造成保育成效功能下降，不可不慎。應該說，保育組織整併不是短時間可以發揮應有的功能，但資源整合或跨機關合作仍需進行。

綜言之，與其聚焦組織整併，不如好好設計一個專案計畫，釐清願景與具體的保育目標，整合政府與民間資源，這才是比較好的「組改」方向。

（作者為成功大學政治系暨政治經濟研究所教授）