自由廣場》兩百多歲的情慾流動

◎ 林志都

報載某位高齡八十的製作人，因其七十歲的丈夫另結六十餘歲的新歡而與丈夫不和，一般讀者可能會覺得，這些人年歲已這麼大，居然還在搞男歡女愛，而將其當成茶餘飯後的笑談；但實際上，這樣的案例正凸顯了，在台灣如此急速高齡化的社會裡，在高齡者各式各樣的需求中，我們所常忽視的感情與性慾需求。

近年來，憑藉藥物、更加普及的公衛與運動健身觀念，以及更健康的體能，許多高齡者不只能健步如飛，甚至也仍保有對感情與性愛的需要。長久以來我們認為，高齡者應該是「清心寡慾」、「道德榜樣」，不然就是「老不修」；這樣過時的刻板印象與想法，反而是將過多不必要的道德約束強加在他們身上。日本廠商為爭取高齡者情慾商機，多年前已推出針對高齡者的成人雜誌與影片，也算是正視這樣需求的一種不太正規的做法。

台灣對高齡者的看法往往過度兩極，若非將高齡者當成重病臥床、不良於行，須受細心照護的對象，就是將高齡者形塑為有錢有閒、四處遊山玩水的「銀髮商機」帶動者；但在這兩個極端之間，有著大部分還有喜怒哀樂，渴望來自親朋好友的感情關懷，以及和親密伴侶之間情慾需求的平凡高齡者們。正視這些需求，提供各種交誼場所與必要協助，才能讓這些長輩過著更有品質的生活。因為就在不久的未來，我們也即將成為高齡者的一員。

（作者為文字工作者、國立成功大學老年學研究所第一屆畢業生）