《自由廣場》都更條例修正案別「太理想化」

◎ 王伯仁

行政院跨部會專案小組正在張景森政委召集下，展開「都市更新條例修正案」的研議，其中對「以小併大」及「代為拆除」兩要項，甚為關鍵，更因此引發台北市副市長林欽榮和OURs專業者都市改革組織秘書長彭揚凱針鋒相對的爭論。

「以小併大」關係著公平正義和效率，「代為拆除」則是都更制度成敗的「總鑰匙」，張政委對文林苑和永春都更等各種實務知之甚詳，若還是把都更條例草案修成「一夫當關，萬夫莫敵」的假正義，或什麼都要上法院判決，那張景森就成了象牙塔政委，愈修愈糟，乾脆不修。

文林苑發生之前的都更條例和相關辦法，的確不夠理想圓滿，但過猶不及的盲目抗爭，卻把都更帶往崎嶇坑谷，冷靜回顧，哭笑不得。接下來永春案拖了十六年，還是釘子戶「耍威風」，真令人懷疑法院和政府存在的目的，是製造問題還是解決問題。地政專家張金鶚教授跳下來任副市長百般協調，還是無功而返，失望而退，暴露「太理想化」的法令，只是擺著好看，沒有實踐性。

「效率」是都更的一個關鍵要素，不容釘子戶無理阻撓以獲私人暴利，影響其他大多數人的權益；但也不許都更案以「效率」為名，大搞「小吃大」的官商勾結，張政委是「巷仔內」的，沒有理由不寄予厚望。（作者為資深新聞工作者，台中市民）