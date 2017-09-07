《自由廣場》誰「沒有意義也不必要」？

◎ 陳文卿

自由時報上週獨家報導「賴清德最快將於下週北上組閣」的消息，並先後被其他媒體引述，但府、院一致的態度是否認，並還「嚴正闢謠」，說「各種穿鑿附會的臆測與報導，沒有意義也不必要」。現在這些傳聞都成了事實，報導該獨家新聞的記者，連續幾天被打臉打到臉都腫了，冤不冤枉？

閣揆人事案有其敏感性，不宜太早曝光大家都可理解，但既然消息外洩被媒體揭露，政府要麼大大方方承認，要麼保持緘默，無論如何都比大聲否認、甚至公然說謊來得強。台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚就批評，「就算總統府發言人不方便證實，也不宜直接否認，甚至反過來批評這是『穿鑿附會的臆測與報導』」，還直言「總統府給賴清德一個壞的開始」(https://www.nownews.com/news/20170906/2604417)。筆者認為，蔡總統或新舊任閣揆應該向大眾說明情非得已的苦衷，請大家諒解。因為這是誠信問題。

所謂「民無信不立」，蔡總統既然期勉賴內閣，要求執政團隊的重心，從「規劃」轉為「執行」，因此就不必說太多，做了就是。而首要之務就是重振政府威信，建立民眾對政府的信任。

很多事情，大家其實不期待政府做些什麼，而是希望政府不要胡亂說什麼、做什麼。前者如這次總統府「嚴正闢謠」，後者如一例一休搞得烏煙瘴氣，都是活生生的例子。因此，做不到的話不要說，無法施行的法令就不要訂，這樣才有能力去守住「誠信」的基本價值。

（作者任職環保業，新竹市民）