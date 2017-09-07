《自由廣場》蔡總統，您要要求破案啊！

◎ 胡文琦

坦白說，筆者當然不認同所謂「台灣國辦公室」及「新國家戰線」成員陳儀庭過往的言行，但那確屬民主自由最重要的言論自由與思想無罪領域。然而，媒體報導，日昨陳儀庭在修車時赫然發現，他向時代力量立委林昶佐購買的競選車輛，汽車底盤遭不明人士安裝ＧＰＳ追蹤器，陳員質疑是警方安裝，並已向永和區新生派出所提告，希望能查清楚誰是「始作俑者」。

陳儀庭表示，「我認為是世大運期間，我被誣賴丟煙霧彈，雖已被澄清，但我不曉得警方是否因這件事繼續調查我行蹤？」因此，他懷疑是警方為了世大運安裝ＧＰＳ追蹤器，也在臉書PO文表示︰「警總重現？」陳員強調，「我上網查過這台機器，為中國製，待機時間是九十天，應該是針對我安裝的。機器使用電話SIM卡定位，所以應該可以追查到辦卡人」云云。

說實話，此事非同小可，果若白色恐怖為真，此番難道又要不了了之？君不見，之前連幾個明明有監視錄影帶為證的「嫌疑犯」，甚至連「黑衣人」的憲兵涉案情節，警方都「東風無力百花殘」的無能無心查明，那此案要「做賊的抓賊」，豈不成反諷黑色喜劇？然而，正因為台灣政黨輪替已經三次，如果之前韓賊趙準基可以「封山」繩之以法，那陳儀庭這個案子破不破，就要看蔡總統的決心與魄力了！（作者為國民黨前文傳會副主委）