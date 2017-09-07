《自由廣場》「幹不了，謝謝。」

從「成本」談文白之爭

◎ 吳海瑞

近日台灣課綱的文言文比例爭議，明明是「減」文言文，部分人士卻當成「滅」，進而解讀為牽涉到本土化與去中國化的意識形態。失焦了。

百年前，文言與白話之爭就上演過。在一次課堂上胡適面對學生質疑白話文相對不夠精鍊時，他舉了個例子，有朋友邀請他去擔任某個職務，但他不想去，怎麼回復？學生：「才學疏淺，恐難勝任，不堪從命。」而胡適微微一笑說：我只要五個字，「幹不了，謝謝。」

撇開此例，文言文大抵比較精鍊、成熟、雅致，而這「精鍊」肇因於「成本」，即古代書寫材料的缺乏和昂貴，但精鍊也帶來了表意模糊、歧義過多、邏輯性不強等缺點。至於文言文「傳承了中華民族的文化、智慧」說，若從「產品生命週期」來看，只是彼時為「記錄歷史」的主要工具，獨占了市場；當新產品白話文問世後，憑著易學易懂的優勢，就把舊產品邊緣化了。中國知名學者陳平原先生曾說過：「很難設想現代中國人能用二千年前的概念和句式來準確把握世界並表達現代人複雜的內心感受。」

去年五月，浙江大學用文言文寫成的「一二○周年校慶第一號公告」發布後，引發再次廣泛討論。

「至若鴻儒會通，踵武前賢；厚德勵行，創啟新學。惟新是系，勤學修德，授業有若春風；惟真是求，明辨篤實，開壇無妨爭啄。苞桑猶安危之所系，志遠思深；錦蕞仍梁棟之是培，器弘識卓。…」網民直白：「什麼鬼完全看不懂」，要求譯成白話文。

但作者之一的教授斷然拒絕，「古文怎麼能翻譯成白話文，翻譯過來韻味就全沒了。」該校副校長進一步表示，「此篇公告體現了浙江大學人文學科的雄厚歷史底蘊，集中展示了中文系古典文學學科的風采，讓人耳目一新。…要切實改變人們對浙大有知識無文化的偏見，需要更多師生校友的共同努力」。校方的回應獲得同溫層人士的贊同，但也有不服者感嘆：文言文校慶公告是語言知識還是人文素養？這大哉問也直擊了目前部份文言文捍衛者的罩門！

文字只是文化的載體、溝通的工具。對學生來說，用於鑽研文言文的時間就無法用來學習白話文，這是時間分配的「機會成本」問題，何來刪一些文言文就會刪減年輕人的未來？至於去中國化，怪哉，現在的白話文不也是中國的，何去之有？至於選文爭議，白話文可以談近代台灣的人事時地物，何以不用文言文談，就是觸犯大忌、去中國化了？（作者為專業經理人）