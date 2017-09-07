《自由廣場》為什麼國民黨這麼緊張？

◎ 于則章

「不當黨產處理委員會」主任委員顧立雄被內定為下一任的「金融監督管理委員會」主任委員後，被中國國民黨與某媒體揶揄是「內閣改組如抓交替 哪裡有官哪裡去」。 然而，隨著新內閣閣員名單逐漸曝光，國民黨的不安情緒也逐漸上升，尤其是黨產會主委遺缺傳出將由現任「國家安全會議」諮委林峯正接任，而林峯正與顧立雄曾在「民間司法改革基金會」共事，關係密切，二人分掌金管會與黨產會，看在國民黨人眼中當然針對性、威脅性十足！

於是，曾任金管會主委的國民黨立委曾銘宗率先開砲，質疑司法背景出身的顧立雄擔任金管會主委，等於街上隨便抓一個人來都可以當金管會主委，是藐視金融專業。另外，曾遭網友質疑只上過八堂金融課程的「財經專家」連勝文也在臉書PO文指出：「清算鬥爭國民黨，回報終於來了！典型的酬庸！下一步是否要以他過去惡劣霸道欺壓在野黨的淫威，恐嚇逼迫金融業向執政黨進貢？」這是不打自招的暴露出國民黨過去就是利用政治權力來逼迫金融業向國民黨「進貢」？

回顧「市議員爆富邦金併購黑幕 政治獻金換合併過關 被轟出門」這篇報導中，指出二○○○年台北銀行民營化的過程，在尚未決定究竟要和富邦金控或國泰金控合併前，就傳出北銀高層向國民黨籍台北市議員「溝通」，要求以政治獻金換取市議員支持北銀與富邦金的合併案，以及時任台北市長的馬英九前後五次前往富邦招待所吃魚翅，最後台北銀行在未經台北市議會同意的情況下，被富邦銀行以小併大之風波。乃至於二○一五年兆豐銀行涉及洗錢等匪夷所思案件，但司法偵查後卻都無疾而終的金融醜聞。

層出不窮的金融醜聞之所以會在曾銘宗這樣的「財經專業」官員的「監督管理」下一再發生，說穿了就是國民黨在台灣長期一黨專政下，勢力深入金融界，坐收「進貢」，其樂也融融，無怪乎，顧立雄會比賴清德更加受到國民黨的「關注」並成為其眼中釘！

畢竟，從顧立雄在黨產會主委任內所締造的輝煌戰績來看，一旦上任金管會主委，深入追查並革除金融界長期以來政商勾結的弊端，將有助於黨產會追討國民黨透過金融管道所轉移或漂白的不當黨產，國民黨當然會心虛的大聲嚷嚷了！

（作者為公務員，台北市民）