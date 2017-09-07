《自由廣場》談曾銘宗「太好笑了！」

◎ 愚工

顧立雄將接任金管會主委，前金管會主委、國民黨立委曾銘宗直說：「太好笑了！」他指出，顧立雄是司法專業卻要來擔任金管會主委，就像在街上隨便抓一個人來都可以當金管會主委，是藐視金融專業。

曾銘宗的說法是一種專業霸凌思維，開口閉口「這很專業你不懂」來嚇唬「外行人」。但是，例如蔡友才與何壽川所代表的金融紀律案件，只要稍微有點金融常識的人都知道哪裡有問題，請問曾宗銘，您擔任金管會主委時，曾就此做了哪些整治與防控措施呢？您所以沒有作為，是您不懂，還是不願意？還是您根本是共犯結構的成員呢？您是否知道金融紀律的問題，已經到了「街上隨便抓一個人來」都可以做得比您好的程度呢？

（作者為台商）

◎ 張惠和

賴清德組閣，金管會主委將由現任行政院不當黨產處理委員會主任委員顧立雄接任，曾任金管會主委的國民黨立委曾銘宗，批評顧立雄接任金管會主委說「假如他可以當，路人甲乙丙丁也都可以當。」

我覺得曾銘宗的批評相當不尊重，其實曾銘宗也最沒有資格批評！空有專業有什麼用？如同立委黃國昌所述，曾銘宗在任職金管會主委時的過失，強調新政府上台後所爆發的ＴＲＦ受害案、永豐違法關係人交易案，難道不是在曾銘宗任內種下禍因？黃國昌同時指出，揭發兆豐弊案的紐約金融廳主管Maria Vullo正是律師出身，如果未來賴清德院長真的任命顧立雄出任金管會主委，期許顧主委能夠發揮相同的改革魄力，自己也願意在財政委員會共同努力、打破金融幫亂象。

顧立雄能不能做出成績，曾銘宗可以用立委身分監督，不尊重、不得體的批評還是少講些比較好！（作者為退休環保公務人員，新北市民）