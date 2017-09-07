《自由廣場》尹仲容李國鼎嚴家淦張繼正...

◎ 林修正

有媒體報導「藐視金融專業 顧立雄掌金管會」。好像對？實則不然。

且舉台灣戰後經濟發展所重用的人才：尹仲容是學電機的，李國鼎是物理系畢業，嚴家淦是學化學的，沒有一個出身經濟。即令較後期，當過中央銀行總裁的張繼正，是康乃爾大學土木工程博士，謝森中是農業經濟。這些一大堆非財政、經濟專業人才，卻是台灣經濟發展的重要舵手。

更進一步說，專業是事務官、常務次長的工作，部長只對政策協調、方向負責，不強調專業。歐洲許多內閣制國家，必須是國會議員才能當閣員、部長，他們都是選舉洗禮出來的人，哪一個是各部會的專業人才？尤其像日本內閣，許多閣員都是當過好幾部的部長（他們稱大臣），才有機會問鼎首相。他們是什麼專業？什麼都不是！但他們就是有辦法讓政策方向正確，讓事務官使部會動起來，國家強大。

顧立雄掌金管會，除因政務官、法律專長外，也希望以其非金融、財稅背景的條件，由外圍進入，能徹底打開金融圈的黑盒子，找出台灣金融管理的缺失。這就像上市公司必須從外部請獨立董事來介入管理、諮詢，用客觀角度去分析公司運作的得失。

從政治運作來看，顧立雄擔任金管會主委，並沒有錯。

（作者現任中州科技大學行銷與流通管理系副教授）