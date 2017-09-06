自由廣場》榮民子弟致許將軍

◎ 周家安

「一年準備，兩年反攻，三年掃蕩，五年成功」這句口號，相信許歷農將軍一定能琅琅上口、倒背如流，多少人因為這句口號而拋頭顱灑熱血、導致家破人亡；多少人因為這句口號而無法孝養父母、無法妻兒團圓，望斷鄉關、抱憾以終，最後埋骨在台灣各處墳場的幽暗角落，任憑土塌墳毀，魂魄無依，卻無人聞問。

這些早年亡故的單身老兵榮民孤墳，據退輔會概估，至少有六萬兩千座以上，他們都是許將軍們的袍澤、弟兄，把他們從大陸帶來台灣，卻無辜成為時代的犧牲品。民國七十六年開始，國民政府開放探親，可是這些孤墳的主人不但無法重享天倫之樂，就連一年一次的掃墓祭拜都不可得。退輔會也自承：「一甲子以來，陸陸續續亡故軍人及單身榮民墓塚不堪歲月推移，大部分已敗壞坍塌。」早期亡故的單身榮民也是榮民，退輔會對他們應有服務照顧之責，許將軍曾任退輔會主委，難道對這些無人祭掃的榮民孤墳處境一無所知，還是根本不願面對？

今年，許將軍在軍人節前夕發表〈99高齡老人的真心話〉，又要我們「理性明智地抉擇，唯有選擇兩岸『互利雙贏』的統一方案，國家之福，全民之福！」請問許將軍，這句「互利雙贏」的口號，會不會像「五年成功」這句口號一樣，又是一場美麗的大騙局？！

請許將軍運用您的影響力，登高一呼，要求退輔會將湮沒在台灣各處墳場荒煙蔓草之中的榮民孤墳，普查、起掘、永久安置到各縣市的軍人公墓，還給他們一個起碼的公道，讓他們能夠永享俎豆馨香，結束「反共抗俄」時期遺留下來的時代悲劇，許將軍才有資格宣傳您的「真心話」！

（作者為榮民子弟、退休教師）