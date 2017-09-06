自由廣場》中國積極籠絡天然獨

談「青創基地」對台灣政經、人才的威脅

◎ 陳嘉霖

牛津經濟研究機構出版的《全球人才2021》報告指出，到了二○二一年，台灣是全球人才短缺最嚴峻的國家之一。其中，台灣青年西進中國就業的趨勢，更使台灣人才短缺問題雪上加霜。並且，也伴隨著國家認同的隱憂。

台灣青年赴中國就業，不單只是自由經濟市場中的人才流動現象，背後的拉力，更是北京政府整體「以經促統」大戰略的一環。在太陽花學運之後，北京當局才發現，原來過去所掌握的台灣青年輿情，與真實情況落差甚大。

北京政府為了力挽台灣天然獨世代的「逢中必反」，開始調整對台青年政策，全面檢討過去可笑膚淺的「祖國好偉大」參訪交流活動。改以深度認同、扎根中國為太陽花學運後的對台青年工作戰略方針。

於是，在「籠絡人心、增進認同感」的基本策略下，制定各項惠台政策，積極招募台灣青年赴中國創業、就業，以達到「買人又買心」的目的。二○一五年開始，中共設立超過五十處「海峽兩岸青年創業基地及示範點」（青創基地），就是以籠絡台灣青年的認同為目的，也對台灣產生青年人才外移的效應。

青創基地中，不僅有超過三分之一為台灣知名企業，還提供各項租房補貼、貸款優惠等條件吸引台灣青年就業，並接軌服貿協議，擴大及放寬台灣居民在中國設立個體工商戶的產業類別。未來，中國政府還鎖定在中國就學之台灣學生、台商第二代，提供免費辦公室、公寓、創業啟動基金，支援台灣青年在中國就業、創業。

台灣國內一直有倡議者主張應與中國加強經濟交流，排除居心惡意之成分不論，這些倡議者只從經濟發展的面向分析中國經濟，是十分無知的觀點，而這樣的觀點，在民進黨政府內不算少數。中國乃專制極權國家，如以市場經濟邏輯看待中國對台經濟政策，而忽略核心政治意圖，將會把台灣帶往非常危險的處境。

單就青創基地這項方案統計，福建省在去年為止，兩年內就吸引超過千位台灣青年就業、創業，不僅人才流失造成我國未來產業發展困境，更是國家認同危機的開始。青創基地是北京政府射向台灣的兩支箭：經濟與政治的釜底抽薪，其作用已開始發揮，民進黨政府是否已看到危機？

（作者為台聯政策部主任、法學博士）