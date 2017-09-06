自由廣場》世大運轉播 － 你看到的和沒看到的

◎ 簡余晏

美國田徑隊及匈牙利隊最後登機揮別台北，選手村和主新聞中心接續熄燈，喧囂賽事結束，開啟了「後世大運」時代。一萬餘名來台賓客普遍對台北美食觀光及文化底蘊高評價，和善好客的志工精神佳評如潮，再加上賽事傳播高收視破紀錄，後世大運時代，台北市朝運動城市、國際城市、志工城市三方向前進。

值得一提的是，二十二項決賽轉播首度結合九個電視頻道十一個平台接力播出，各電視台一面吵架、一面合作！籃球播出時，出動八台攝影機切換畫面，俗稱「飛貓」的CABLE CAM從上方捕捉全場觀眾盛況；跳水使用特殊器材七米垂直升降系統、自由落體（DIVE CAM）及水底遙控攝影機；田徑場動用電兔等專業器材，永不漏拍；開閉幕時，攝影師身穿Steadicam穩定器，腳踩電輪追著聖火跑，身上是十餘公斤4K器材微波傳送，空中吊掛4K立體攝影機robycam，一秒不差。世大運總營運長表示，這次動用先進器材及轉播是二十年來最棒，開閉幕4K畫面更彰顯台灣影視水準。

長達九三○小時的決賽全程轉播，動用五千人次及先進機器，運動賽事收視最高是台韓棒球賽、最高瞬間收視達六．六，相關電視頻道總收看人次達三三○萬人次，華視YouTube總收看人次達三六○萬人次。

分析奪牌時刻轉播情況，轉播畫面得先抓到選手表情、教練激情，再轉到家人及觀眾歡呼，三秒鐘內切換四畫面，每個賽場有八機以上捕捉表情，滴水不漏，畫面精采度、解析度及運鏡速度不輸奧運規格，真的好看！

感動的是，當全部轉播能量投注在決賽時，棒球台灣隊卻因沒進決賽而依例不轉播，當時已調不出OB車及機器，但人民真的想看；此時，幾家電視台出動數台SNG車攜手合作，協力供帶，無分彼此地合作創新聞界先例，正是「後世大運」的運動精神！各台的工程部經理首度齊聚開會時，新聞界技術及轉播工程共同進步，這是「後世大運」時代最可貴的價值。

世大運畫面透過近七十國轉播，觸及逾一億五千萬人次，且有五十國、二三七位外籍媒體來台採訪，至少七○○則國外新聞報導！後世大運時代，希望有更多高水準體育轉播，帶動更多規律運動人口，新聞台不再怕運動新聞沒收視率，讓台北人快樂運動，朝向宜居的運動城市前進。

（作者現任台北市觀光傳播局長）