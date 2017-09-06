自由廣場》柯Ｐ再不正經辦事…

◎ 劉振偉

柯Ｐ執政兩年下來，台北政壇上讓大家看到，多的是表演作秀，這一點大概是少數不分藍綠選民大家可以達成的共識。

事實是，截至目前為止，大家看到市府團隊辦得最成功的一件事，就是世大運，而最大的成就，就是讓柯Ｐ「重返萬點」，成了「鍵盤人氣王」。這種民氣起落，恐怕是不論藍綠陣營諸多政壇老鳥始料未及的，卻絕對不足為訓。因為市民要問的是：真正城市治理的成績呢？宜居城市呢？公開透明呢？改變成真呢？

回想當年柯Ｐ一肚子委屈轉而素人從政，最大的動力恐怕不在於懷抱著什麼城市治理發展、救國救民的遠大願景和抱負，而是在為自己的委屈「討個公道」。而今他出人頭地，自己個人的公道或許算是討到了，但市民的公道呢？

而今眼看著二○一八選舉又要到了，藍營個個叫陣喊戰，卻苦於找不到戰將，而綠營表現出來的，竟是一心只想著「只要不讓藍營重返執政，其他什麼都可以」的懦弱怯戰。最大的在野黨沒有人身先士卒，全面執政的政黨竟自甘為人質，這種「斯德哥爾摩症候群」的症狀，叫人看得刺骨寒心！

我們期待藍綠回歸正道，莫再機關算盡地畏首畏尾，為首都台北推出夠格的候選人，打一場不說假話、不譁眾取寵的選戰。建議綠營的花媽陳菊不忮不求、「回鑾」台北參選，建議藍營的前副總統吳敦義不計榮辱、御駕親征，展現兩黨有所作為的政策高度和執行能力，則台北市民庶幾有福了。

至於白色力量的柯Ｐ，當然還是占盡現任的主場優勢，我們期待他正經辦事，給市民一個公道，屆時這一場良性競爭，必定精采可期。

（作者為外商主管退休，台北市民）