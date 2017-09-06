自由廣場》換閣揆？ 換憲法更好！

◎ 莊勝榮

林去賴來，全下德上，有媒體稱將是「英德體制」，這可不是英國德國體制，而是標準台灣雙首長制。

台灣的憲法很奇怪、也很奇妙，當年蔣介石當總統，大家似乎忘了行政院長是誰，儘管憲法第五十三條規定，行政院是最高行政機關，但老蔣才是擁有最高行政權力的人。換他兒子蔣經國當行政院長時，閣揆才是最高行政機關。這些奧妙，憲法學者是教不出來的，因為是實際運作，教科書沒寫。

八十九年修憲時，要當閣揆的賴清德也是國代，雖然不是修憲談判代表，但他也知道，通過的增修條文是雙首長制。因當時李登輝總統不想到立法院備詢，所以喬來喬去，一樣換一樣，國民黨要的是取消閣揆同意權，民進黨要的是對閣揆不信任案，修成憲法增修條文第三條。

不管現在的雙首長制，或過去的準內閣制，憲法出現重大矛盾及窒礙難行之處。尤其總統已民選卻只管兩岸、國防、外交，根本不符合選舉契約及民眾期待。沒有選總統的閣揆，反而管得更多，變成一個有權無責，院長有權不必對選民負選舉責任，只負歷史責任；一個有責無權，總統政見千百條，無法自己履行，需透過閣揆實踐，你說奇怪不奇怪？最要命的是，一國兩太陽，總統及閣揆各有自己的閣員在裡頭，實際運作形成誰不服誰，雙首長變成雙頭蛇，如何發揮一條鞭的行政效率？

距離下次總統改選，還有大約九百多天，下屆誰當選，大家都不知道，正是徹頭徹尾修憲的好時機。中央政府應翻修為總統制，建立有權有責有能的政府，拒絕目前不三不四的四不像雙首長制。記住，法國與台灣不同，他們未必搞得好雙首長制，我們在政治實踐上已證明此路不通，換閣揆不如換憲法。

（作者為律師，台北市民）