鏗鏘集》台獨VS.獨台

當下台灣國家的現實：呈現的是民進黨的中華民國式台獨VS.中國國民黨的中華民國式獨台。維持現狀論以海峽分離台灣和中國，這是地理性的；而歷史性的牽絆是現行憲法形式與意理的未摒除中國性。

中華民國式台獨、中華民國式獨台以及中華人民共和國的三角關係，也是民進黨、中國國民黨與中國共產黨的三角關係。照理，民進黨和中國國民黨的矛盾是內部矛盾，應小於兩黨和中國共產黨的矛盾。但台獨和獨台，卻讓民進黨和中國國民黨的矛盾大於中國國民黨和中國共產黨的矛盾。台灣的國家重建運動阻礙力量也來自於此。中國國民黨全力阻擋國家台灣化，無視民主化對台灣的意義。

中國國民黨的意識形態主導權在中國來台黨人，特別是權貴老黨員；但其支持架構在於台灣地方政客，也有許多是軍公教黨員。已從強人、獨裁者領導，不得不在時間的流動下走向黨員選舉領導人。

吳敦義這位從青年時期就附庸在黨國體制的台籍政客，打敗了洪秀柱，成為中國國民黨主席，識時務的他，仍妄圖總統大位。既要迎合台灣，又想討好中國。他的「一中各表」也只是騙局，騙騙台灣人而已。

但吳敦義仍想取得中國共產黨的支持，仍想以「一中各表」的中華民國，形成獨台。在中華民國已在中華人民共和國心目中成為亡靈的現在，習近平體制釋放出的訊息並不如中國國民黨預期。黨人中的殖民意識論者事實上更想趨附中華人民共和國—黨國化的中國。

從前的反攻大陸，已因為漢賊易位，以及民主化的台灣已脫離中國國民黨黨國魔掌，現在是想從蔣體制流亡的獨台，戴罪立功，把台灣當做貢品獻品。充其量只是想獲得中國共產黨給予的代理統治權—台灣人民是看清這種卑劣企圖，才唾棄中國國民黨。反年金改革則帶有中國國民黨黨國幽靈作用，借題發揮，有顛覆政權的心態。

民進黨的中華民國式台獨，以台灣和中華人民共和國的中國是不同的國家，但仍不得不以中華民國這個中國不承認的國號，形成一個不得不在現狀中等待脫胎換骨的國家條件，民主化尚不能為台灣的國家重建提供充分力量，但台獨與獨台畢竟不同。被以「中華台北」枷鎖拴住的台灣，仍然要從獨台走向台獨，才能真正確定台灣的國家條件。台灣要脫離被殖民統治體制，要拋棄獨台，走上台獨。並從中華民國台獨走向台灣新國家。

（作者李敏勇，詩人）