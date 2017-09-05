《自由廣場》呼應營所稅應「恢復」到25%

◎ 魏思源

拜讀林清淵先生投書「營所稅應『恢復』到25％」一文，筆者亦有所感。

根據ＯＥＣＤ統計，二○一六年各國營業所得稅稅率如美國三十五％、法國三十四．四三％、日本二十三．四％、韓國二十二％，都遠高於台灣。

台灣自馬政府於二○一○年一舉將營所稅稅率從二十五％調降至十七％，幅度超過三成，再加上租稅優惠減掉的稅負，企業營所稅實質稅率在二○一一年時平均僅十一％。據財政部估算，每年因此損失一千億元左右稅收。

尤有甚者，二○一三年，《天下雜誌》實際調查上市櫃公司，發現有二十四家企業獲利超過一百億元，但這些賺錢的企業，實質稅率平均只有九．一％，比一個白領工作者的稅率低(http://www.cw.com.tw/article/article.action?id=5049425)。其中，更有七家公司實質稅率低於五％，也就是比台灣一般上班族需要報稅的個人最低所得稅率還低。

近年來，政府頻頻以「降稅」、「減稅」名義救經濟，換來的不是經濟成長的果實，而是失業率居高不下、薪資停滯不前、房價飆漲等惡果，亦使台灣成為世界上實收稅負佔ＧＤＰ比率最低的國家之一，導致政府財政連年赤字，國庫稅收不足，更已讓台灣成為富人的低稅天堂及企業的低稅樂園，賺愈大的企業，稅率反而愈低！因此，將營所稅稅率恢復到二十五％，應值得即將就任行政院長的賴清德慎重考慮！

（作者任職資訊業，宜蘭縣民）