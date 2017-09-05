《自由廣場》從越勞被擊斃談警察用槍時機

◎ 陳大中

新竹縣有越南籍外勞因襲警而被警方開槍擊中，不治身亡，週一有「台灣移工聯盟」等團體出面聲援，質疑警方用槍時機與執法過當。由於案件尚在偵查階段，斷然批評個案是否執法過當，恐稍嫌速斷。只是，警察用槍時機或許值得我們深入探討。

依警械使用條例第四條規定，計有「為避免非常變故，維持社會治安時」等七種可使用槍械的原因；另依同條例第六條規定，警察人員應基於急迫需要，合理使用槍械，不得逾越必要程度。換句話說，警察要用槍，必須先有得使用的法定原因存在，接著還須符合必要性且急迫需要，否則即有違法用槍之虞。

相關規定看似合情合理，惟落於實際情況，卻常與理論有所落差，因用槍風險高、責任重，對員警用槍之保護不足，致使員警多不敢隨意用槍。不僅如此，時有員警執法開槍使犯嫌受傷或死亡，反而變成執法過當，招致追究刑責。如桃園楊梅警分局員警捉捕通緝犯，犯嫌乘隙上車倒車之際，被警員開槍射傷後死亡，該警員後因業務過失致死罪名，判處有期徒刑六個月確定。惟當時犯嫌已發動車輛，車輛之運行雖有可能是逃逸，但亦有可能是要衝撞員警，在情況未明之際，員警為確保自身安危，向該車開槍，是否就屬執法過當，實有疑義；對於警察用槍時機，必須全盤檢討，做必要的修正。

就法制面而言，警察用槍時機及要件要「去抽象化」。現行條文都是抽象規定，再由法官自由心證，認事用法，如此，自然會導致警察縱使應該開槍，也不敢開槍。若將用槍時機及要件逐一明確正面表列，應可減少員警用槍緝凶、自保之心理負擔。

就實務面而言，應配發執勤警察足夠之非致死性應勤裝備。槍械使用的風險太大，所以員警多是能不用就不用，若能改以非致死性應勤裝備（如甩棍、電擊棒）輔之，執勤時便得使用這些輔助警械，達到執法之目的。目前各警察機關或許都有購置相關器材，惟數量是否足夠，須端視各地之財政狀況，此部分應儘速補齊。

警察是第一線執法人員，惟有讓警察可以依法執法、勇於執法，讓槍械之使用不再是負擔，而是公權力之伸張，如此，對社會治安才有助益啊！（作者為警察機關職員、警大法律所碩士）