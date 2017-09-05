《自由廣場》基隆中元祭超盛大的原因

◎ 李道勇

基隆的中元法會，名列觀光局「台灣十二大地方節慶」之一，二○○八年獲文建會指定為「國家文化資產」。

從農曆七月一日開始，老大公廟開龕門，歷經主普壇開燈放彩，迎斗燈遶境祈福，放水燈遊行、海濱放水燈頭以及中元普度、跳鍾馗，農曆八月一日關龕門，祭典長達一個月。基隆中元祭為台灣第一個有記載的中元祭，今年由何藍韓姓宗親會輪值主普。

基隆中正公園還建有全台僅有的永久性主普壇，主普壇可俯瞰港口。普度壇上閃爍「金、雞、貂、石」代表四個祭祀圈，「金、雞、貂、石」就是金包里堡（金山）、雞籠堡（基隆）、三貂堡（三貂嶺）、石碇堡（石碇），主普壇也表露先民努力彌合族群間衝突，以及喚醒族群命運共同體的體認。

基隆中元祭開始於一八五五年，已有一六三年歷史，比建港還早三十冬。咸豐年間，兩次慘烈的械鬥；獅球嶺以北的漳州人與獅球嶺以南的泉州人，因祖籍、土地、耕種、習俗等事摩擦，甚至遷怒彼此的鄉土神，弄到「尪公毋過獅球嶺」、「尪公沒頭殼，聖公沒手骨」，最後由漳泉頭人出面調解，合葬雙方死難骸骨，稱為「老大公」。

基隆中元祭為何超大？因冤魂忒多。台灣人遭遇各種天然災難死亡（基隆人卻多了一次海嘯）；滿清撥弄下的閩粵、漳泉械鬥可憐人，基隆人也難免橫死，基隆又多了鴉片戰爭，英艦進出、法軍轟平基隆砲台，清兵死傷大半，獅球嶺「平安宮」也有台中林朝棟、苗栗黃南球的團練兵勇，台灣民主國的抗日死難，還有二二八破車輪下的冤魂（漂浮基隆港），你說，基隆的中元祭，為何不搞那麼大？

按理說，械鬥沒了、社會急難措施改善，孤魂野鬼數量應該愈來愈少，但如果不減反增，即是因為不公不義造孽的程度變本加厲。

（作者為城南文史工作室負責人，台北市民）