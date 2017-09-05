《自由廣場》《青年時評》世大運檢驗「台灣與中華民國」

◎ 彭孟濤

世大運閉幕式，青天白日滿地紅滿場飛，除了觀眾揮舞外，多國選手或頭戴中華民國國旗假髮，或身披中華民國國旗進場，都引來如雷喝采。而陳副總統與柯市長在致詞中多次強調「台灣」，不提「中華台北」，也得到熱烈掌聲。凡此都是在我們的主場上，不自我設限於「中華台北」框架的表現。不過，持台灣旗進場不但受阻，甚至被部分民眾大喊「出去」，格外諷刺，但這也顯示中華民國目前仍被普遍視為代表台灣的符碼。

台灣與中華民國的關係特殊又複雜，就國際法而言，在台灣統治的中華民國，過去固然是外來政權、流亡政府，但九○年代以後，隨著李登輝路線取得主導權，中華民國和台灣逐漸變得分不開，包括一九九一年把台獨納入黨綱的民進黨，也在一九九九年通過「台灣前途決議文」，甚至在兩次取得執政以後，也承繼李登輝「兩國論」的路線。相對於主張「台灣＋中國大陸‖中華民國」的國民黨，民進黨之所以強調「台灣是中華民國，中華民國就是台灣」，其來有自，甚至可說是民意之所趨。

但對「台獨」來說，若繼續宣稱「我們是主權獨立國家，名字叫中華民國」，這種「華獨」會自我麻醉、妨礙獨立，就不是獨立，而是毒藥。

然而，縱使「台獨」名正言順，但方略何在？要建立新國家，必須考慮內外情勢的配合，特別是當最大障礙的中國壓力還在的時候。因此，對於台獨黨綱猶存的執政黨民進黨來說，我們寧願善意地相信，他們「維持現狀」只是表面，心裡的話是「待機建國」。

九○年代以後，「借殼上市」已然成為不得不的發展趨勢，而要脫離「中華民國」體制，得到完全獨立的救贖，除了天助人助，還要自助。在意志與勇氣之前，台灣人民是否有足夠的「認知」，至為關鍵。而這種扎根的努力，獨派長期在民間做了很多，不論辦演講會還是大遊行，不勝枚舉，只可惜「台獨」理論眾多，甚至出現「網內互打」，包括這次的台灣旗，是不是獨派公認的代表旗幟，也有待進一步釐清與推廣。至於民進黨，當然更是責無旁貸，不能只靠獨派使力，若不利用難得的執政機會做點什麼，一旦外在情勢有所變化，假如主張永遠維持現狀，如何能順水推舟，破殼而出，蛻變成名實相符的國家呢？

（作者為政治大學台灣史研究所碩士，台北市民）