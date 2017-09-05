《自由廣場》《金恒煒專欄》新潮流大贏

林全下、賴清德上，內閣改組底定；說突然也不那麼突然，不過是「只聽樓梯響」下終於見到「人下來」了。

林全與賴清德屬性不同：林全是蔡英文沒有取大位前的首席智囊，也是第一幕僚，與蔡英文相知甚深，不折不扣的英派；賴則反是。賴清德屬新系，與蔡英文一向存在著權力緊張關係，蔡英文從不把賴視為圈內人馬；另方面，賴的民調支持度又遠遠勝過蔡，賴清德且拒絕進府為秘書長，更關鍵的是，外界咸認賴有可能直取二○二○年大選。賴清德竟願組閣，蔡英文連任之路，少了巨石。賴清德出任閣揆，新潮流系自是這一局的大贏家。

賴清德掌行政院，固然可有所發揮，但在現有的憲政架構下，必有極限，那就是脫不了蔡英文定下的國是方案。林全在昨天的記者會中，揭出了「無縫接軌」四字，就是最好的說明，因為「軌」是蔡英文架設出來的，無論賴清德多強勢，都要在鋪設好的軌道上駕駛；換句話說，不容賴清德脫軌。

此外，還有一個跡象可說。林全自承六月即打算辭去現職，而且也與蔡英文商討繼任人選云云，顯示林全在總統府的影響力與信任度不同一般，將來賴清德能不能或會不會像林全一樣，與蔡英文間可以「共天下」？

有趣的是，賴清德丟出「親中愛台」，也正在六月。與過去堅定獨派言論大異，這種大轉彎，標示賴清德向蔡英文輸誠，也表示賴清德在大政方針下的必恭必敬。

據林全說法，之所以趕在昨天下午召開記者會，不是預先行程，而是辭職信的提早曝光。為什麼院、府之間的極機密會外洩？到底有沒有政治玄機？是不是「被辭職」？令外界好奇。但更重要的是，總統府秘書長吳釗燮的說明稿，透過中央社獨家發佈。比較林全辭呈與吳釗燮的說法，看到總統府在林全自表的「業務」成績下，增補了多項林全沒有提及的政績，拋開小節不談，最少有兩項特別顯眼，那就是「財政紀律」與「轉型正義」。可見轉型正義是總統念茲在茲的重點，卻不見於林全的表功之列。倒是財政紀律的提出有趣，林全院長任內，最被訾議的是「金融幫」、「財經幫」與「交通幫」的橫行，癥結即在「老藍男」結構的本質。總統府透過秘書長的強調，是不是暗示賴清德內閣的財經人事將會一改故轍而一新耳目？

賴清德組閣當然會牽動從中央到地方政治版圖的變化，也影響二○一八的選情。但新內閣的走向與閣揆主導力及政策更張與否的端倪，就在內閣成員組成的佈局中；答案馬上就會揭曉。

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）