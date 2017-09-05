社論》閣揆換人的新期待

行政院長林全任職一年三個多月後，以「階段性任務已見規模」為由，昨天請辭獲准，閣揆將由台南市長賴清德接任。

去年五月擔任閣揆以來，學者出身的林全積極努力，執行蔡英文總統交付任務，為民進黨首度完全執政開展除舊佈新的行政工作，也完成若干變革，自有其值得肯定之處。不過，林全內閣整體表現並不盡理想，以致在民調中一直難獲普遍認同，更換閣員、甚至閣揆的民意經常出現；如今內閣人事更迭成為現在進行式，主政者須記取教訓，知人善任，廣納人才，藉人事調整為政府帶來新氣象，讓國家社會更好。

持平地說，林全擔任閣揆，積極任事，不無貢獻。在他帶領之下，行政部門提出產業創新、前瞻基礎建設、稅制改革等規劃，進行轉型正義、能源轉型、週休二日等變革，也逐步執行了長照、托育、食安、防治空污、社會住宅等工作。同時，在蔡總統推動年金、司法改革等革新工作過程，內閣的配合運作，也有其「苦勞」。

然而，林全所帶領的行政團隊，始終未能受到民意高度評價。內閣一開始的用人，就飽受偏重「老藍男」的批評，讓辛苦贏得政權的綠營支持者難以苟同。果然，一年多以來，「老」的欠缺清新與衝勁，「藍」的台灣認同不足與積習官僚，都在林全內閣實際施政時暴露其短。

同時，閣員中學者專家偏多，做事和解決問題的能力不如其學問，思考與心態尤常與民間社會脫節，脫離常識、常理及常民，無以理解民間疾苦。出自這一背景，平常高高在上，遇重大施政出爐，也無以積極主動，就政策實質層面問題，謙卑以「公僕」身分與社會誠意溝通。此外，內閣欠缺橫向協調，部會各搞各的，也是明顯的缺失。不過，這一政府機器的通病，非始自林全內閣；去除官僚機構的本位主義，不能讓政府的左手不知右手做什麼，不論新舊內閣，都是行政革新的要務。

林全的個人堅持，在行事用人也有爭議。落實週休二日，眾人都可叫好；但訂出一例一休，勞動法令一刀切，彈性靈活盡失，經濟社會怨聲載道，導致勞資及政府「三輸」局面。但閣揆認定負面反應是對勞基法的新仇舊恨，堅不修法，對整體施政只有嚴重失分。

另外，振興經濟是台灣當務之急，但財經學者出身的閣揆所用財經閣員，被指「物以類聚」，未能對整體經濟在全球經濟好轉之際做出實績。尤有甚者，金融界由「財金幫」把持的偏失，不但造成金融部門保守內向，在兆豐案更暴露其官官相護的積習，彰銀案的政府舉措一錯再錯，對內閣形象都折損極大。

在林全內閣民意滿意度不高的情況，賴清德接任閣揆，應有值得期待之處。從大局說，接續人氣不高的前任，只要體察民意，針對前任用人及施政不足之處補強，積極作為，民調上升的機會較大。特別是賴清德，從政以來不論基本價值、能力、發言、施政績效、危機處理，都有其禁得起民意檢驗之特質，甚至還有粉絲以「賴神」稱之。然而，政治不能造神，閣揆在現今台灣的政治也無造神的環境和可能，趁公眾對新內閣有所期待之際，組成民之所欲的新人事，做出實績，才是要務。

就此而言，新閣揆任重道遠，知人善任，積極擴大延攬人才，放在適當位置，至關緊要。閣揆負責找政務官，政務官是來做實事的，理應以做實事的能力為優先考量，不局限於專家學者，產業或有政治經營經驗者都可延攬；振興經濟既為當前要務，財經政務官理應著重於此，「雲端政策」也應避免。另外，民進黨的派系門戶及實質運作仍在，人事布局也要注意及此，以免新政局未啟動，人事已搞到烏煙瘴氣。

必須強調，林全內閣人氣不高，至少在安全外交部門的人事，不能全歸咎於他。蔡英文主政以來，中國政策雖守底線，但積極性顯有不足；國民黨執政要讓對岸「舒服」的做法令公眾倒胃口，蔡政府以不冒犯中國為實務的表現，也難令人民滿意。事在人為，新閣揆要一新人事，主政者在人事布局也要有新思維與新作為。

閣揆換人，新局開展，完全執政者要努力實現台灣人民的期待。