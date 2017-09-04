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自由廣場》營所稅應「恢復」到25%

2017-09-04 06:00

◎ 林清淵

財政部稅改方案出爐，企業營所稅由十七％調高至二十％，工商團體馬上跳出來批評蔡政府是「加稅政府」，將阻卻國內外投資，不但課不到稅，還會種下經濟衰退的嚴重惡果。這種說法個人不苟同。

台灣平均每人ＧＤＰ的名目值，由一九九九年的新台幣四十四．六萬元增加到二○一六年的七十二．八萬元；但是，同期間薪資卻僅從四六○四○元／月「增加」到四六四二二元，加計物價指數，實質薪資倒退十七年。受僱人員報酬占ＧＤＰ的比率，從五十一．○四％逐年下降到四十三．九七％（南韓、德國、美國五十五％以上，日本、英國超過六十％）；企業盈餘則從二十九．八○％，上升到三十五．○八％。足證台灣貧富差距擴大的原因，與企業賺錢後沒有嘉惠勞工有很大關係。二○一○年馬政府將營所稅從二十五％降至十七％，是希望資方省營業稅幫勞工加薪，至今已能看出降稅並沒有達到原本預期功能。

根據綜合所得稅資料顯示，薪資所得約占所得稅七成以上，遠高於美國的五十五％及ＯＥＣＤ國家的四十九％；反觀一些企業靠著炒地、炒房、炒股獲利驚人，資本利得卻長期維持低稅基，工商團體跳腳「加稅政府」，說不過去。營所稅應該漸漸調回馬政府先前的二十五％，將來才有逐漸調降受薪階級綜所稅的空間。

（作者任職營造業，台中市民）

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