自由廣場》會計師談廢除兩稅合一

◎ 黃春生

自民國八十七年度起，台灣實施所得稅「兩稅合一」制，至今已經二十年了。根據財政部資料統計，每年抵減稅額約一千億元，至民國一○六年止，已經抵減稅額約一兆九千億元。以民國一○三年為例，可扣抵綜合所得稅稅額全額為一四四七億元，減半可扣抵稅額為七二四億元。年所得一千萬元以上申報戶，約占總納稅戶的千分之一，但他們享受可扣抵稅額占全國可扣抵稅額的四十五％。全國總申報戶數六○七萬戶中，年所得一千萬元以上大戶僅有一萬戶，卻享有股利所含抵繳綜合所得稅權數總額一四四七億元中的六五二億元。這不是劫貧濟富，那什麼叫作劫貧濟富？

民國七十二年行政院經濟革新委員會，蔣碩傑、王建煊力推「兩稅合一」之際，除了政大教授陳聽安仗義執言，主張不宜貿然實施外，一直高舉「公平正義」大旗的朱敬一之流，卻是噤若寒蟬！

記得民國一○一年五月初，馬英九志得意滿，在第二任總統就職前夕，戴著「公平正義」的鋼盔，倉促提出「證所稅」開徵，以求沽名釣譽於歷史定位。當時，在立法院以曾巨威、賴士葆、費鴻泰等忠心耿耿的保皇黨，誓言只要當立法委員一天，就絕對不廢除大戶條款，真正是氣壯山河。結果？根據民國一○二年四月，監察院的糾正文指出：去年（一○一）證所稅研議開徵期間，造成股市總市值蒸發二．二兆新台幣，證交稅短徵五五○億元，資金外流一五四億美元，國計民生重大創傷。

何以不提出廢除那真正是「劫貧濟富」的所得稅「兩稅合一」制，卻主張讓國家經濟重創、又毀了資本市場生機的證所稅開徵？是明察秋毫不見輿薪？抑或僅為追求Ma the bumbler的關愛眼神？

孟子曰：「桀、紂之失天下也，失其民也。失其民者，失其心也。」「兩稅合一」制擴大台灣貧富不均，真正是「劫貧濟富」，已到壽終正寢的時刻了，這是台灣稅制邁向公平正義的大勝利，也是二十年來台灣最有前瞻性的租稅大改革！

（作者為執業會計師，台中市民）